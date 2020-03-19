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الصحة: أجرينا فحوصات لـ 53 حالة وجميعها خالية من "كورونا"

19 آذار / مارس 2020 01:33

غزة - الرأي

قال مدير مختبرات وزارة الصحة في غزة عميد مشتهى، إن المختبر المركزى أجرى فحوصات لـ 53 حالة مشتبة بها بفيروس حتى اللحظة، مؤكدا أن النتائج أثبتت خلوها تماما من الفيروس.

وأوضح مشتهى في مقابلة صحفية، أن الحالات التى يتم فحصها لم تعد تقتصر على العائدين فقط بل تم توسيع دائرة الترصد للكشف عن حالات أمراض الجهاز التنفسى من المرضى داخل المستشفى والتى يشتبه بأعراضها وتقييمها وفحصها.

وأضاف أن أدوات الفحص لا تزال تكفى لفحص الحالات حتى اللحظة، وهناك وعودات من منظمة الصحة العالمية لدعم المختبر المركزى بالأدوات والأجهزة أيضا، مبينا أن كافة الفحوصات تجرى على أعلى مستوى من الجودة والدقة بما يحقق سلامة الاجراءات والنتائج.

وبين مشتهى، أنه تم اعداد سياسات وإجراءات خاصة بجمع العينات من المرضى، ونقلها إلى المختبر المركزى وتجهيزها حتى ظهور النتائج، لافتا إلى أن الطواقم تعمل حاليا ضمن المرحلة الأولى من الاجراءات وهى تعزيز سبل الوقاية من انتشار الوباء.

وحول سلامة الطواقم العاملة في المختبر المركزى، قال مشتهى: "منذ اللحظة الأولى لظهور حالات الكورونا في العالم، تم تجهيز المختبر المركزى وإضافة بعض التعديلات عليه لضمان تعزيز وسائل الحماية الشخصية للكوادر العاملة فيه والمدربة وتزويدهم بالزى الخاص بالحماية الشخصية، حيث تم عزل غرفة للعمل و تجهيزها بكافة متطليات السلامة المهنية للعاملين والذين يعملون بنظام فترتين صباحا ومساءً لانجاز أكبر قدر ممكن من الفحوصات ".

وكانت وزارة الصحة اتخذت سلسلة من اجراءات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك حرصا على سلامة المواطنين والصحة العامة للمجتمع، حيث خصصت الوزارة الرقم المجاني المباشر (103) للاستفسار والابلاغ عن أي تطورات صحية بين العائدين الى قطاع غزة، إلى جانب اجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً من تاريخ وصولهم، وإجراءات الحجر الجبري لغير الملتزمين بالحجر من العائدين.

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