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مجمع ناصر الطبى يواصل تفعيل الفرز التنفسى لمتردديه منذ أسبوعين

19 آذار / مارس 2020 02:47

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غزة- الرأي

شرع مجمع ناصر الطبى في خان يونس جنبو قطاع غزة، بتفعيل نظام الفرز التنفسى و الذى بدأ العمل به بالمجمع منذ اسبوعين ،  وذلك ضمن اجراءات وزارة الصحة في رفع مستوى الجهوزية داخل مستشفياتها .

جاء  ذلك  من خلال الفرز التنفسى لجميع المرضى المترديين على المجمع و تحديدا في النقاط الحرجة مثل قسم طوارىء الكبار و طوارىء الاطفال و قسم طوارىء النساء و التوليد و العيادة الخارجية و قسم الديلزة الى جانب تخصيص غرفة عزل.


وأوضح د.علاء المصرى مدير مستشفى ناصر و رئيس لجنة متابعة فيروس كورونا بمجمع ناصرالطبى، أنه تم وضع لافتات في مدخل هذه الأقسام تشمل طريقة الفرز التنفسى و حركة المرضى التى تنطبق عليهم توصيف اشتباه فيروس كورونا،كما و تم تدريب الطاقم الطبى المكلف بعملية الفرز و توفير جميع الاحتياطات الوقائية اللازمة لذلك.

وفي السياق، أضاف د.المصرى:"أنه و بالتعاون مع لجنة مكافحة العدوى و لجنة متابعة فيروس كورونا داخل المجمع تم تدريب الطواقم الطبية و كيفية التعامل مع الحالات و فرزها بالطريقة المتبعة الصحيحة.

وأشار الى أنه تم تدريب طاقم مخصص لسحب العينات من هؤلاء لمرضى وفق السياسات التى أقرتها اللجنة المركزية بوزارة الصحة، لافتا الى أنه تم فرز ثمانى حالات تم الاشتباه بها وسحب عينات منها و النتائج خالية تماما من الفيروس،حيث يتم فرز و فحص حاليتن يوميا.

يذكر أن وزارة الصحة و ضمن اجراءات اللجنة المركزية قامت بتفعيل الية الفرز التنفسى في كافة مستشفياتها لفرز الحالات التى يشتبه بها و التعامل معها وفق الالية المتبعة.

مجمع ناصر الطبى يواصل تفعيل الفرز التنفسى لمتردديه منذ أسبوعين 90430245_3177357922296464_5156432534648651776_n
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