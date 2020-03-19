وزارة العمل تنظم ندوة تثقيفية للتوعية عن فيروس كورونا

غزة- الرأي

نظمت وزارة العمل من خلال وحدة النوع الاجتماعي ممثلةً بالسيدة منال الحتة، ندوة تثقيفية للتوعية عن فيروس كورونا Covid-19، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة بحضور إيمان شقورة من دائرة التثقيف الصحي .

حيث قامت شقورة بالتعريف بفيروس (كورونا) المستجد وطرق انتقال العدوى وكيفية الوقاية منه، بالإضافة إلى تصحيح الشائعات والمفاهيم الخاطئة المتداولة بين الناس .

وانتهى اللقاء بمناقشة أسئلة واستفسارات الموظفين بشأن فيروس (كورونا) المستجد، وإمدادهم بكافة المعلومات اللازمة لزيادة مستوى الوعي الصحي وكافة الإجراءات الطبية والوقائية اللازم اتخاذها لتجنب ظهور الفيروس.

كما شكرت وزارة العمل ايمان شقورة و وزارة الصحة على ما بذلوه من جهد في توعية وتثقيف الموظفين .