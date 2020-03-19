"الأوقاف" تشرع بتنفيذ حملة واسعة لتعقيم مساجد قطاع غزة

غزة- الرأي

شرعت وزارة الأوقاف والشئون الدينية، بحملة واسعة؛ لتعقيم كافة مساجد قطاع غزة ، وذلك في إطار جهودها المتواصلة؛ لتوفير متطلبات السلامة والوقاية من فيروس "كورونا" الذي يُشكل وباءً عالمياً, وذلك بدعم كريم من هيئة الأعمال الخيرية.

ونفذت الطواقم المختصة بالتعقيم حملة تعقيم شملت المنبر والمتوضأ والسجاد وأماكن الأحذية وأرفف المصاحف والأبواب والشبابيك

وأوضحت الوزارة أن هذه الحملة تأتي في سياق جهودها المبذولة لمواجهة فيروس "كورونا"، من أجل توفير بيئة آمنة وخالية من الأمراض والأوبئة للحفاظ على سلامة المواطنين والموظفين, منوهًة الى أنها تتابع عن كثب كافة التطورات الخاصة بهذا الفايروس.

ودعت الوزارة كافة المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل وزارة الأوقاف والصحة حفاظًا على سلامتهم من هذا الوباء, معربةً عن أملها في أن يكتب الله السلامة لجميع أبناء شعبنا.