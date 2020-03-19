سلطة الأراضي تعقد لقاء توعويا لموظفيها حول فايروس كورنا

غزة- الرأي

عقدت سلطة الأراضي بالتعاون مع دائرة مكافحة العدوى في وزارة الصحة لقاءً توعويا لموظفيها حول فايروس كورنا المستجد وطرق الوقاية منه حيث قدم د. وائل حرب من وزارة الصحة شرحاً عن هذا الفايروس وأعراض الإصابة به وطرق العدوى والانتشار وكيفية الوقاية من الإصابة بهذا الفايروس كما تناول في هذا اللقاء الذي حضره عدد من موظفي وموظفات سلطة الأراضي طرق تشخيص المرض والوسائل الذي يمكن استخدامها للحد من خطر الإصابة مؤكداً على ضرورة اتباع إجراءات الوقاية والسلامة و تنظيف الايدي بالماء والصابون والطريقة الصحيحة للغسل واستخدام معقم اليدين الكحولي وأهمية تنظيف وتعقيم الاسطح الصلبة والأماكن سواء في العمل أو المنزل .

ومن جهتها قدمت وحدة العلاقات العامة في سلطة الأراضي الشكر الجزيل لوزارة الصحة على الجهود التي تبذلها لمنع انتشار الفايروس لاسيما اللقاءات التوعوية التي من شأنها تعريف المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة من هذا الفايروس متمنية السلامة التامة لكل أبناء شعبنا الفلسطيني .