وزارة العدل تحمل الاحتلال مسؤولية سلامة الأسرى

غزة- الرأي

طالبت وزراة العدل، المجتمع الدولي كافة والمؤسسات الحقوقية والصليب الاحمر الدولي بممارسة الضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي ليطلق سراح الأسرى جميعا في ظل هذا الوباء الذي يتهدد حياة البشر جميعا، وبشكل خاص الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني، والذين يعانون أساسا من سياسة إهمال طبي متعمد أدى لاستشهاد العشرات منهم ولا يزال.

جاء ذلك، بعد الأنباء الواردة حول إصابة مجموعة من الأسرى الفلسطينيين في سجن مجدو بفيروس كورونا .

كما أكدت الوزارة أن حماية الأسرى ورعايتهم، وتقديم كل ما من شأنه أن يحافظ عليهم أصحاء معافين هو من الواجبات المفروضة علي سلطات الاحتلال طبقا لاتفاقية جنيف الرابعة معتبرة ان هذا الوباء الذي يهدد البشرية جمعاء يدعو الجميع ان يقف عند مسؤولياته، وبشكل خاص سلطات الاحتلال التي تحتجز الآلاف في سجونها.

وطالبت الوزارة المنظمات الدولية وخاصة الصليب الأحمر أن يقوم بدوره المطلوب في ظل هذه الأزمة من أجل حماية الأسرى من هذا المرض الخطير مؤكدة أن أي تلكؤ تسلكه سلطات الاحتلال في هذا الأمر، كفيل بأن يشعل المنطقة، في وقت ينشغل العالم كله متضافرا ضد هذا الوباء الفتاك.