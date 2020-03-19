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تربية الوسطى تبدأ بتعقيم مبنى المديرية

19 آذار / مارس 2020 03:18

تربية الوسطى تبدأ بتعقيم مبنى المديرية
تربية الوسطى تبدأ بتعقيم مبنى المديرية

الوسطى- الرأي

بدأت مديرية التربية والتعليم بالوسطى، بتعقيم مبنى المديرية وكافة مرافقها، وذلك ضمن خطة المديرية لتوفير بيئة صحية وأمنة للعاملين والوقاية من فيروس "كورونا" الذي يجتاح العديد من الدول و تم تصنيفه كوباء عالمي.

مدير التربية والتعليم هشام الحاج، قال إن هذه الحملة تأتي ضمن خطة المديرية ووزارة التربية والتعليم للوقاية من المرض ومنع وصوله وانتشاره، وأضاف بأن المديرية اتخذت العديد من الاجراءات الوقائية لحماية موظفيها والعاملين بها وتوفير بيئة صحية وسليمة للعمل خلال هذه الفترة الطارئة.

وأوضح الحاج بأن حملة تعقيم المديرية ومرافقها جاءت تتويجاً لحملات التوعية التي تقوم بها المديرية للموظفين والجمهور والتأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة لحماية أنفسنا ووطنا من هذا الوباء الخطير.

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