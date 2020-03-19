الزراعة وسلطة المياه تناقشان الوضع المائي والزراعي بمنطقة "المحررات"

غزة- الرأي

عقدت اللجنة المشتركة لإدارة مصادر المياه في منطقة المحررات والمواصي، والتي تضم أعضاء من وزارة الزراعة وسلطة المياه اجتماعها الأخير، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات والجولات الميدانية للإطلاع على الوضع المائي والزراعي في المنطقة المذكورة.

ويأتي الاجتماع بهدف وضع التوصيات اللازمة للتقنين من استهلاك المياه من جهة، وخلق نوع من التوازن المطلوب للمحافظة على تنمية الأراضي الزراعية وتشغيل الأيدي العاملة، وتوفير جزء من السلة الغذائية من جهة أخرى.

وخلصت اللجنة بالعديد من التوصيات والتي سيتم رفعها للجهات العليا لإتخاذ القرارات اللازمة بالخصوص لتطبيق جملة من الإجراءات اللازمة للمحافظة على الخزان الجوفي.



يذكر أن إدارة المحررات التابعة لوزارة الزراعة إتخذت مجموعة من الاجراءات لضبط الواقع المائي، منها منع وبشكل قاطع حفر آبار مياه جديدة في الأراضي التى تقع تحت إشرافها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة وفي حالات ملحة، بالإضافة إلى إلزام المستأجرين بتركيب عدادات مياه على الآبار والمحاسبة على الحصة المائية المحددة للمزروعات.

