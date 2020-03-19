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وزارة المواصلات تجمد المحاضرات والدورات الاستكمالية في الكليات المهنية

19 آذار / مارس 2020 03:26

وزارة المواصلات تجمد المحاضرات والدورات الاستكمالية في الكليات المهنية
وزارة المواصلات تجمد المحاضرات والدورات الاستكمالية في الكليات المهنية

غزة- الرأي

أعلنت وزارة النقل والمواصلات، عن تجميد المحاضرات والدورات الاستكمالية في الكليات المهنية وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.


وأكد اللواء صلاح الدين أبو شرخ وكيل وزارة النقل والمواصلات أنه تم اتخاذ قرار في مجلس الوزارة بالعمل على إيقاف المحاضرات والدورات فيما يخص قطاع النقل في سبيل الوقاية من انتشار فيروس كورونا.


ومن المقرر أن يشمل هذا القرار كافة الكليات ذات العلاقة ومن أبرزها كلية واعد للتدريب وكلية الإيمان وكلية الإمام الشافعي وجمعية الهلال الأحمر.
الجدير بالذكر أن وزارة النقل والمواصلات تعمل ومنذ اللحظة الأولى لانتشار الفيروس في أنحاء العالم على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في مواجهه هذا الفيروس.

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