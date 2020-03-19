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ستتخذ إجراءات صارمة بحق المخالفين

"الاقتصاد" تجدد تحذيرها للتجار من التلاعب بالأسعار واحتكار السلع

19 آذار / مارس 2020 03:31

"الاقتصاد" تجدد تحذيرها للتجار من التلاعب بالأسعار واحتكار السلع

غزة- الرأي

حذرت وزارة الإقتصاد الوطني التجار من التلاعب بأسعار المواد الغذائية والتموينية ورفع اسعارها واحتكارها.

واكدت الوزارة في بيان أصدرته الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، أنها ستتخذ اجراءات قانونيه صارمه بحق المخالفين والمتلاعبين بالأسعار والمحتكرين للسلع في الاسواق والمجمعات التجارية.

وذكرت الوزارة أن أطقم التفتيش والرقابة وحمايه المستهلك والمنتشرة في جميع محافظات غزه تقوم وعلى مدار الساعة بمتابعه الاسعار وتوافر السلع والمواد الغذائية والتموينية في الأسواق ، مشيره الى أنها أوعزت للطواقم بالتشديد على متابعته و ضبط الاسعار وارتفاعها وعمل محاضر ضبط للتجار المخالفين لتحويلهم للشؤون القانونية لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

ودعت الوزارة المواطنين والمستهلكين الى الابلاغ الفوري عن التجار الذين يتلاعبون بأسعار المواد الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني للوزارة رقم               (1800112233) او التوجه لمكاتب حمايه المستهلك في جميع محافظات قطاع غزه لإتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم .

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