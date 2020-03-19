" وادي" يطالب بتفعيل المقاطعة الاقتصادية لمنتجات و بضائع الاحتلال

غزة- الرأي

طالب وكيل وزاره الاقتصاد الوطني د. رشدي وادي، بتفعيل المقاطعة الاقتصادية لمنتجات و بضائع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد د.وادي خلال اجتماعه مع رئيس حمله المقاطعة – فلسطين(BCP) د.باسم نعيم ، أن الاحتلال الاسرائيلي يعمل على تدمير الاقتصاد الفلسطيني بشتى الطرق و الوسائل، مشدداً على ضرورة تضافر جهود الجميع لدعم المنتج الوطني على حساب المنتج الاسرائيلي.

وقال:"هناك مساحة جيده لنا للتحرك في المقاطعة الاقتصادية للاحتلال"، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد اعتمدت عام 2020 كعام دعم المنتج الوطني بشتى السبل والطرق.

وأفاد أن الوزارة ستواصل جهودها من أجل دعم المنتج الوطني وتشجيع المقاطعة الاقتصادية للبضائع الإسرائيلية. وأبدى د. وادي استعداد الوزارة للتعاون مع الحملة لتعزيز ثقافه المقاطعة لدى المواطنين.

ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد تعتبر المقاطعة أداه مهمه في مقاومه الاحتلال على المستوى الوطني والاقليمي والدولي. وقال د. نعيم أن الزيارة لوزارة الاقتصاد تأتي في اطار خطه الحملة للتواصل مع الهيئات والمؤسسات الوطنية الحكومية والأهلية لتعزيز دورها في التوعية بأهمية مقاطعه الاحتلال خاصه الاقتصادية وسبل تعزيز المنتجات الوطنية المحلية.

كما وأشار الى أن الحملة تهدف الى توعيه المجتمع الفلسطيني والعالم أجمع بأهمية مقاطعه الاحتلال على كافه المستويات ، ورفض التعايش والتطبيع معه ومقاطعته سياسياً واقتصادياً ورياضياً وثقافياً واكاديمياً، منوهاً الى ان شعار الحملة يتجسد في"قاطع احتلالك .. و إدعم منتج بلدك".