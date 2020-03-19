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لمتابعة الحالة الصحية للعائدين

"الصحة": استكمال تجهيز النقاط الطبية داخل مراكز الحجر الصحي

19 آذار / مارس 2020 03:50

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غزة- الرأي

  أكد الناطق الإعلامي لوزارة الصحة د. أشرف القدرة،  أن قطاع غزة، لا زال خالياً من فيروس كورونا.

وأشار القدرة، إلى أنه تم اجراء الحجر الإلزامي لـ 787 عائدا الى قطاع غزة والذين تم توزيعهم على 8 مراكز للحجر الصحي.


ولفت  إلى أن الوزارة اتمت تجهيز النقاط الطبية داخل مراكز الحجر الصحي لمتابعة الحالة الصحية للعائدين ووفرت لهم الطواقم الطبية والمستلزمات الطبية على مدار الساعة، مشيرا إلى أن حالتهم الصحية جيدة، وأنه جرى نقل كبار السن والحالات المرضية إلى فندق الكومودور بغزة للعناية بصحتهم.


وأضاف أن 2708 عائدا يخضعون للحجر المنزلي، ووضع 70 عائدا في الحجر الخاص لمخالفتهم إجراءات الوقاية والسلامة المجتمعية، داعيا كافة المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات وارشادات الوقاية والسلامة الشخصية المجتمعية.

    

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