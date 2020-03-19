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خلال اجتماعه مع رؤساء اللجان في المناط

مدير عام المستشفيات يبحث آليات فرز العائدين على مراكز الحجر الصحى

19 آذار / مارس 2020 03:57

مدير عام المستشفيات يبحث آليات فرز العائدين على مراكز الحجر الصحى
مدير عام المستشفيات يبحث آليات فرز العائدين على مراكز الحجر الصحى

غزة- الرأي

 بحث د.عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات، آليات و سياسات فرز العائدين على مراكز الحجر الصحى.

جاء  ذلك، خلال لقائه اليوم مع رؤساء اللجان الصحية في المناطق، بحضور مدراء دوائر ادارته. و أطلع د.صباح المكلفين بملف وباء كورونا في المحافظات، على سياسات العمل التى تم تجهيزها والخاصة بالتواصل مع مراكز الحجر و المستشفيات و أليات فرز العائدين و القادمين من المعابر.

وأوضح أنه سيتم العمل وفق تصنيفات المرضى و مدى احتياجاتهم للخدمات الصحية والتمريضية من المستشفيات،بالاضافة الى اجراءات التعامل مع الحالات المشتبه بها و أليات نقلهم من المستشفى الى الحجر الصحى.

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