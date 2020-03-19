مدير عام المستشفيات يبحث آليات فرز العائدين على مراكز الحجر الصحى

غزة- الرأي

بحث د.عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات، آليات و سياسات فرز العائدين على مراكز الحجر الصحى.

جاء ذلك، خلال لقائه اليوم مع رؤساء اللجان الصحية في المناطق، بحضور مدراء دوائر ادارته. و أطلع د.صباح المكلفين بملف وباء كورونا في المحافظات، على سياسات العمل التى تم تجهيزها والخاصة بالتواصل مع مراكز الحجر و المستشفيات و أليات فرز العائدين و القادمين من المعابر.

وأوضح أنه سيتم العمل وفق تصنيفات المرضى و مدى احتياجاتهم للخدمات الصحية والتمريضية من المستشفيات،بالاضافة الى اجراءات التعامل مع الحالات المشتبه بها و أليات نقلهم من المستشفى الى الحجر الصحى.