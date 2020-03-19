الدفاع المدني يختتم دورتين في "الإخلاء والنقل الآمن" للصليب الأحمر

غزة- الرأي

اختتمت إدارة التدريب في المديرية العامة للدفاع المدني دورتين تدريبيتين في "الإخلاء والنقل الآمن في حالات الطوارئ"، لموظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بمشاركة 50 موظف، وذلك بمقر اللجنة بمدينة غزة.

وتهدف الدورتين لإكساب المتدربين المهارات الأساسية في الإطفاء و الإنقاذ و الطرق السليمة و الآمنة للإخلاء، وتأتي هذه الدورات ضمن خطة التدريب للعام 2020.



وشملت الدورتين على العديد من العلوم النظرية والتطبيقية في مجال الإطفاء و الإنقاذ و الإخلاء. وتأتي هذه الدورات ضمن خطة التدريب للعام 2020.



واختتمت الدورتين بتنفيذ مناورات تدريبية في الإخلاء بمقر اللجنة الرئيسي في زمن قياسي قدره (دقيقتين)، وهو ضمن زمن الإخلاء القياسي (1-3) دقائق، هذا بالإضافة إلى تنفيذ التدريب العملي على إطفاء الحرائق البترولية والغازية.

