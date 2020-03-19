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الداخلية بغزة تحذر من صفحة على فيسبوك تُثير الشائعات

19 آذار / مارس 2020 04:13

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غزة- الرأي:

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة تحذيراً من التعاطي مع صفحة "غزة الآن" على موقع فيسبوك بسبب إثارتها للشائعات مؤخراً.

وأشارت الداخلية في بيان مقتضب الخميس، أن الصفحة المذكورة ثبت أنها تنشر أخباراً كاذبة وملفقة بشكل مستمر بهدف إرباك الجبهة الداخلية لقطاع غزة.

ونوهت إلى أنه يتم إدارة "غزة الآن" من خارج قطاع غزة، حيث تقف خلفها جهات مشبوهة، ولذلك نهيب بالأهالي الحذر واليقظة من الأخبار التي تنشرها وعدم التعاطي معها.

ودعت الوزارة الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، وخاصة في وقت الأزمات والطوارئ.

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