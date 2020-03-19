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خلال اجتماع للقطاع الصحي في الشبكة..

منظمات أهلية تؤكد على التنسيق بين المنظمات الصحية في مواجهة فايروس الكورونا

19 آذار / مارس 2020 04:17

منظمات أهلية تؤكد على أهمية التنسيق بين المنظمات الصحية في مواجهة فايروس الكورونا
منظمات أهلية تؤكد على أهمية التنسيق بين المنظمات الصحية في مواجهة فايروس الكورونا

غزة- الرأي

أكد القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف مقدمي الخدمات الصحية   من اجل منع انتشار فيروس كورونا والتعامل مع تداعياته على الاوضاع الصحية بمختلف مستوياتها.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقدته الشبكة اليوم بمقرها بمدينة غزة مع ممثلي المنظمات الأهلية الصحية  لمناقشة ومتابعة تطورات الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة خاصة في ظل الموارد المحدودة في القطاع لمواجهة انتشار فيروس الكورونا.

واستعرضت المنظمات الاهلية الصحية الخطط والاجراءات المتبعه داخل المنظمات وكذلك في التعامل مع الاحتياجات الصحية وتقديم الخدمة الصحية الشاملة.

واشارت المنظمات الأهلية الصحية الى الجهود التي تم بذلها من اجل تثقيف الجمهور الفلسطيني في مختلف المناطق من خلال إعداد نشرات تثقيفية وتوعوية حول هذا الفيروس وتوزيعها من خلال متطوعيها على جميع الأماكن العامة،  بالإضافة الى تعقيم المراكز والعيادات الصحية.

وشددت المنظمات الاهلية الصحية على أهمية الالتزام بالبروتوكول الذي أصدرته وزارة  الصحة، وضرورة التقيد التام بالإجراءات التي وردت في هذا البروتوكول،  وكذلك أهمية تكثيف حملات التوعية والإرشاد لتعزيز الوعي الصحي وطرق الوقاية من فيروس الكورونا.

وفي نهاية الاجتماع أكد القطاع الصحي في شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية على أهمية التنسيق والشراكة بين المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية وتبادل المعلومات والاستفادة من الموارد المتاحة.

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