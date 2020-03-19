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الخدمات الطبية تنظم محاضرة تثقيفية حول طرق العدوي والوقاية من " كورونا"

19 آذار / مارس 2020 04:22

الخدمات الطبية تنظم محاضرة تثقيفية حول طرق العدوي والوقاية من " كورونا"
الخدمات الطبية تنظم محاضرة تثقيفية حول طرق العدوي والوقاية من

غزة- الرأي

نظمت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، محاضرة تثقيفية حول طرق العدوي والوقاية من فيروس كورونا.

وشارك بالمحاضرة 60 كادر من كوادر وزارة الداخلية والامن الوطني شمل كلا من جهاز الأمن الوطني وهيئة التوجيه السياسي والمعنوي والمديرية العامة للتدريب والمديرية العامة للدفاع المدني ووزارة الداخلية الشق المدني وجهاز الأمن الداخلي.
وألقي المحاضرة العقيد  مروان الشريف مدير دائرة الطب الوقائي والمقدم / محمد الجماصى مدير إدارة العيادات الصحية.
وتحدث الجماصي عن طرق العدوى من الفيروسية وإجراءات الوقاية ومكافحة العدوى والأعراض التي تظهر على المصاب.
وأشار الجماصي الى أن الأشخاص الاكثر عرضة للإصابة بالفيروس هم الاشخاص الذين يعانون من امراض الجهاز التنفسي ونقص المناعة.
وأكد الشريف بانه يتم تشخيص المرض عن طريق الفحوصات السريرية المخبرية ويتم تحديد نوعية الفايروس بالتحليل المخبري التي تظهر على المصاب بالعدوى هي (السعال الجاف وارتفاع شديد لدرجة حرارة الجسم يصاحبه صعوبة بالتنفس وارتعاش وقشعريرة)
ونوه الشريف الى ضرورة العمل بالإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتقال العدوى وخصوصاً النظافة الجسدية والابتعاد عن الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات الإنفلونزا وغيرها من الأمراض التنفسية .

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