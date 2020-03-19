بلدية غزة تعقد لقاًء توعوياً لتعزيز المشاركة المجتمعية في مواجهة كورونا

غزة- الرأي

عقدت بلدية غزة لقاءً توعوياً حول سبل تعزيز مشاركة المجتمع في التوعية حول فايروس " كورونا "، والتعاون مع النشطاء في مواجهة الفايروس.

وشارك في اللقاء؛ عضوا المجلس البلدي، فداء المدهون، ومروان الغول، ومدير دائرة الصحة والبيئة في البلدية م. أحمد أبو عبدو، ونشطاء من وسائل الاتصال الاجتماعي، ونشطاء عاملين في مجال التوعية البيئية والمجتمعية من مؤسسات مختلفة .

وأكدت فداء المدهون أهمية التعاون في زيادة الوعي المجتمعي بطرق مواجهة الفايروس، وكذلك ضرورة مساهمة وتعاون أفراد المجتمع في التثقيف ونشر المعلومات من مصادرها الصحيحة والموثوقة .

وأوضحت أن بلدية غزة أطلقت منذ بداية انتشار الفايروس في دول العالم، حملة إعلامية وقامت بجهود ميدانية لتعقيم الأماكن العامة ضمن جهودها لمواجهة الفايروس.

وشددت المدهون على ضرورة، عدم نشر أي خبر قبل التأكد من مصدرها، وضرورة التأكد من المعلومات والأرقام من مصاردها المعتمدة، وأهمية تعاون المجتمع في زيادة الوعي لدى طبقاته المختلفة .

وناقش المجتمعون سبل زيادة التعاون، وتعزيز المبادرات المجتمعية التي تهدف لزيادة الوعي المجتمعي بالفايروس وسبل مواجهته .

واتفق المجتمعون على ضرورة توحيد خطاب منصات التواصل الاجتماعي لتصل الأخبار والإرشادات موحدة لكافة أفراد المجتمع، وضرورة التزام المواطنين بالإرشادات المعلنة