بلدية غزة: الصحة والبيئة تتخلص من مخالفات الحجر الصحي بشكل آمن

غزة- الرأي

تعاملت بلدية غزة بشكل عاجل مع النفايات الصلبة ومخلفات الحجر الصحي في فندق الكمودور على شاطئ بحر مدينة غزة، بعد إغلاق المكان بشكل كامل، وإجراء عملية تعقيم وتطهير كاملة للمكان، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وذكر منسق الإدارة العامة للصحة والبيئة، م. أحمد أبو عبدو، أن البلدية بإجراء كشف عاجل على المكان وإغلاقه بالكامل، ومنع أي شخص من الاقتراب، ومن ثم استدعاء فرق الصحة والبيئة للتعامل مع النفايات الموجودة في المكان.

وأوضح أبو عبدو أن فرق البلدية المجهزة بالملابس الواقية ومعدات التعقيم قامت بترحيل وتعقيم 5 حاويات من مخالفات الحجر الصحي في الفندق، وتعقيم المنطقة بالكامل.

وأضاف أنه تم التنسيق مع مسؤول الحجر الصحي في الفندق لتوفير حاويات وأكياس مخصصة لوضع النفايات بداخلها، وإحكام إغلاقها، وتعقيم الأكياس والمكان الذي تتواجد فيه داخل الفندق، والتواصل مع البلدية لتفريغها حسب خطة المعالجة لهذه النفايات، بما يضمن التخلص منها بشكل سليم وآمن.

ودعا منسق الإدارة العامة للصحة والبيئة المواطنين إلى عدم الاقتراب من نفايات الحجر الصحي في أي مكان، والإبلاغ عن أي حالات قد تشكل خطرًا على حياة سكان المدينة.

