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تحت مظلة المجلس الأعلى للشباب والرياضة .

"هنية" يعزز التعاون الرياضي مع بلدية غزة

19 آذار / مارس 2020 04:46

"هنية" يعزز التعاون الرياضي مع بلدية غزة

غزة- الرأي

استقبل أ. عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة "مساعد الأمين العام "، وفدا من بلدية غزة ضم م . أحمد أبو راس نائب رئيس البلدية، وأ . مروان الغول عضو المجلس البلدي ، وأ . هاني الطناني نائب مدير الأنشطة الرياضية، وأ .مصباح حلس رئيس قسم ملعب اليرموك ، وأ . معاذ هنية رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام ، وذلك بمقر المجلس الأعلى بمجمع فلسطين الرياضي بحضور المدراء العامون بالمجلس .

وخلال الاستقبال أكد هنية على  الدور الرياضي الكبير الذي تقوم به البلدية عبر اتاحة ملعب اليرموك لإقامة الأنشطة الرياضية المختلفة ، مؤكدا على أهمية استمرار حالة الشراكة بين البلدية والأسرة الرياضية تحت مظلة المجلس الأعلى للشباب والرياضة .
بدوره قال م . أبو راس بأن تكليف هنية بملفي الرياضة والمنشآت سيساهم في تطوير الرياضة في غزة ، نظرا لجهده الكبير خلال السنوات الماضية والذي أثمر عن إنشاء بنية تحتية رياضية أصبحت مفخرة للكل الفلسطيني .
وأضاف بأن البلدية مهتمة بضمان استمرار التعاون مع الأسرة الرياضية تحت قيادة المجلس الأعلى للشباب والرياضة ، إيمانا منها بأهمية العمل الرياضي وإسهامه في نهضة وتطوير الشعوب .

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