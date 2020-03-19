"هنية" يعزز التعاون الرياضي مع بلدية غزة

غزة- الرأي

استقبل أ. عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة "مساعد الأمين العام "، وفدا من بلدية غزة ضم م . أحمد أبو راس نائب رئيس البلدية، وأ . مروان الغول عضو المجلس البلدي ، وأ . هاني الطناني نائب مدير الأنشطة الرياضية، وأ .مصباح حلس رئيس قسم ملعب اليرموك ، وأ . معاذ هنية رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام ، وذلك بمقر المجلس الأعلى بمجمع فلسطين الرياضي بحضور المدراء العامون بالمجلس .

وخلال الاستقبال أكد هنية على الدور الرياضي الكبير الذي تقوم به البلدية عبر اتاحة ملعب اليرموك لإقامة الأنشطة الرياضية المختلفة ، مؤكدا على أهمية استمرار حالة الشراكة بين البلدية والأسرة الرياضية تحت مظلة المجلس الأعلى للشباب والرياضة .

بدوره قال م . أبو راس بأن تكليف هنية بملفي الرياضة والمنشآت سيساهم في تطوير الرياضة في غزة ، نظرا لجهده الكبير خلال السنوات الماضية والذي أثمر عن إنشاء بنية تحتية رياضية أصبحت مفخرة للكل الفلسطيني .

وأضاف بأن البلدية مهتمة بضمان استمرار التعاون مع الأسرة الرياضية تحت قيادة المجلس الأعلى للشباب والرياضة ، إيمانا منها بأهمية العمل الرياضي وإسهامه في نهضة وتطوير الشعوب .