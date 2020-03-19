"كورونا"..10 إصابات بجيش الاحتلال وأكثر من 5 آلاف بالعزل

فلسطين المحتلة - الرأي

كشف جديد الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس أن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في صفوف جيشه ارتفع إلى 10 إصابات.

وأشار جيش الاحتلال في بيان له، أن هناك 5639 جندياً يقبعون في العزل الانفرادي، عقب الاشتباه في إصابتهم من عدمها.

ولفت إلى أن معظم أولئك الجنود المحتجزين عادوا من إجازتهم في الخارج والباقي التقوا بمرضى تم تشخيص إصابتهم بالفيروس.

وأعلن حتى مساء أمس، إصابة 220 ألف شخص بفيروس "كورونا" داخل 176 بلداً وإقليماً، فيما قضى المرض على أكثر من 8970 شخصاً.

وأطلقت منظمة الصحة العالية الاثنين الماضي، تحذيراً من احتمالية تحول فيروس "كورونا" إلى وباء، مبينة أن السيطرة عليه لا تزال غير ناجحة.

وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقًا في العديد من دول العالم، بينها 13 دولة عربية، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم أجمع.