الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة فيروس كورونا الخميس 19 مارس 2020م

غزة - الرأي:

استعرض مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة مساء الخميس، آخر التحديثات حول خطة الوقاية من فيروس "كورونا" الذي يواصل الانتشار في أرجاء العالم.

وجاء التحديث كالتالي:

▪ نطمئن أبناء شعبنا أنه لم يتم تسجيل أي إصابة حتى الآن داخل قطاع غزة بفيروس "كورونا" ونجدد العهد مع بعد إخفاء أي معلومة أو التستر على أي حالة

▪ سنضعكم دائماً في صورة المستجدات المتعلقة بالمرض والإجراءات الاستباقية للوقاية منه.

▪ نؤكد أن وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة التي يمكن أخذ المعلومات منها بشأن فيروس كورونا.

▪ نؤكد على ما جاء في بيان النيابة العامة الذي أكد على الحزم في مواجهة مروجي الإشاعات بشأن كورونا.

▪ تم اليوم استقبال عدد آخر من العائدين عبر المعابر وترتيب إجراءات الحجر الصحي لهم، من خلال تجهيز حجر مركز بمدينة غزة إضافة لمركز طبي خاص بأصحاب الحالات الصحية.

▪ ارتفع عدد مراكز الحجر الصحي إلى 14 مركزاً على مستوى قطاع غزة، مجهزة بكافة المستلزمات المطلوب.

▪ نؤكد على أن قرار الحجر الصحي الإلزامي يطبق على جميع العائدين ولا يوجد أي استثناء بالخصوص.

▪ نؤكد أن قيادات وشخصيات وطنية واعتبارية خاضعة لقرار الحجر الصحي وفق المصلحة العامة.

▪ نطمئن أبناء شعبنا بأن إجراءات ضبط البضائع الواردة إلى غزة عبر المعابر المختلفة تتم وفق معاير السلامة العالمية وتوجيها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

▪ نشيد بكافة الحملات الإلكترونية التوعية المساندة للجهود الحكومية في مواجهة فيروس كورنا، ونؤكد ضرورة تنسيق تلك الجهود مع وزارة التنمية الاجتماعية كونها جهة اختصاص.

▪ تم تكليف وزارة التربية والتعليم بتكثيف جهودها باستمرار التعليم عند بُعد وإجراء الصفوف الافتراضية لمتابعة الطلبة لكافة المراحل.

▪ تقوم طواقم التفتيش والرقابة بالعمل على مدار الساعة لمراقبة الأسعار والسلع في الأسواق.

▪ نؤكد على توفر مخزون كافي من المواد والسلع الأساسية داخل قطاع غزة، وندعو للتبليغ عن المحتكرين.

▪ قررت وزارة الأوقاف أن يقدم أطباء خطبة لجمعة غداً للتوعية بخصوص فيروس "كورونا".

▪ ندعو كبار السن والمرضى وصغار السن لعدم حضور صلاة الجمعة وأماكن التجمعات.

▪ نتابع بعناية فائقة الحالة الصحية للعائدين إلى قطاع غزة.

▪ تم تحويل 226 حالة مرضية إلى مركز الحجر الصحفي في قيزان النجار في خانيونس.

▪ تم وصول كميات محدود من مستلزمات الوقاية والسلامة من قبل منظمة الصحة العالمية لمواجهة الفيروس حتى الآن.

▪ تم وصول اليوم 215 عائد لغزة عبر معبر رفح و 62 عبر حاجز بيت حانون وجرى تحويلهم للحجر الصحي.

▪ نؤكد على ضرورة اعتبار مراكز الحجر الصحي مناطق مغلقة ممنوع الاقتراب منها.