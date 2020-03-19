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الصحة تواصل عمليات تدريب الطواقم الصحية لمكافحة كورونا

19 آذار / مارس 2020 08:07

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غزة- الرأي:

تواصل الطواقم الصحية إجراء التدريبات النظرية والعملية على الدليل الإجرائي لمكافحة فيروس كورونا في جميع مستشفيات قطاع غزة، وآليات التعامل مع الحالات المشتبه بها منذ الكشف عنها حتى فحصها وعزلها.

وأوضحت مدير دائرة التطوير والمتابعة بالإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة د. رولا أبوضلفة، أنه تم تنفيذ يوم تدريبي لإعداد مدربين بالتنسيق مع رؤساء لجان الكورونا بالمستشفيات ليصل عددهم الى 60 مدرب من 12 مستشفى.

وأشارت إلى أنه تم التدريب على الدليل الاجرائي لمكافحة فيروس الكورونا وآلية سحب العينات واستخدام الواقيات من العدوى منوهة الى تنفيذ دورات تدريبية مكثفة عملية للرفع من جهوزية الطاقم الطبي، وتم إعداد تقرير متابعة للجان الكورونا ومن وثم رفعه من قبل جميع المستشفيات عن جهوزية المستشفى وغرف العزل وعدد الدورات التي تمت وطبيعة الحالات التي تعاملت معها المستشفى.

وبينت د. أبوضلفة أن التدريب يستهدف جميع العاملين بالمستشفيات من اطباء وتمريض واداريين ومراسلين وسائقي الاسعاف وعمال النظافة.

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