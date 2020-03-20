"الطقس "أجواء قطبية خلال الساعات الـ 24 القادمة

غزة-الرأي

تتأثر فلسطين اليوم الجمعة بحوض قطبي شديد البرودة نتيجة تدفق رياح قطبية المنشأ قادمة من شمال أوروبا.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة اليوم الجمعة ليصبح الجو شديد البرودة نهارا وتتساقط الأمطار الخفيفه إلى المتفرقة في ساعات الصباح في مناطق واسعة من شمال ووسط البلاد

ومع ساعات الظهيرة من المتوقع أن تصبح الأمطار غزيرة في مناطق واسعة مع عواصف رعدية وزخات من البرد في بعض الفترات.

وفي ساعات المساء والليلة القادمة تعبر الجبهة الهوائية الأكثر برودة وتنخفض الحرارة مرة أخرى ويكون الجو شديد البرودة بشكل أكبر.

ومع عبور الجبهة القطبية ستكون الفرصة متاحة لزخات ثلجية في قمم الجبال العالية خاصة في الجبال الأردنية وهضبة الجولان وربما تتساقط بعض الزخات الثلجية في بعض القمم العالية في الضفة في ساعات الليل المتأخرة وفجر وصباح يوم غد السبت ستكون غالباً على شكل ثلوج رطبة او أمطار متجمدة.

ويوم غد السبت يبقى الجو باردا الى شديد البرودة وتبقى الفرصة سانحة لسقوط زخات من الأمطار خاصة في النصف الاول من اليوم. على أن يستقر الجو لاحقاً مع ساعات العصر والمساء من يوم غد وبشكل تدريجي.

ويوم الأحد يطرا ارتفاع على درجات الحرارة وتكون الأجواء مستقرة وغائمة جزئياً ، وتبقى الأجواء باردة نسبياً في الجبال ومعتدلة في المناطق المنخفضة، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً بشكل عام ، وتكون الرياح جنوبية غربية في النهار تتحول الى شمالية شرقية ليلاً.

ويوم الاثنين ترتفع الحراره مجددا ويسود جو دافئ نسبي.