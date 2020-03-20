ليونيل ميسي يحرز هدفا أسطوريا فى أتليتك بلباو الإسبانى

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

وقع النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسبانى، على واحد من أجمل الأهداف فى مسيرته الكروية خلال مواجهة أتليتك بلباو قبل 5 سنوات فى كأس ملك إسبانيا.

وراوغ ميسي 4 لاعبين من الفريق الباسكى بعدما استلم الكرة من منتصف الملعب، قبل أن يسدد الكرة صاروخية على يسار حارس المرمى، معلنا عن الهدف الأول بالمباراة التى حسمها برشلونة بنتيجة 3/1 فى نهائى كأس الملك عام 2015.