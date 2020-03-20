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طيور نادرة تعود لبريطانيا بعد اختفائها أكثر من 400 عام

20 آذار / مارس 2020 07:34

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عادت طيور اللقلق الأبيض النادرة التى اختفت من الريف البريطاني منذ أكثر من 400 عام إلى ويست ساسكس، والتى كانت شائعة في بريطانيا حتى نهاية الحرب الأهلية في القرن السابع عشر، وتأتي عملية إعادة الإدخال هذه بعد برنامج تربية ناجح من جانب مشروع White Stork Project في Cotswold Wildlife Park.
 
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعتقد أن هذه الطيور، التي تبني أعشاشًا ضخمة في الأشجار والأبراج العالية، موطنها الجزر البريطانية، ويهدف مشروع White Stork، وهو شراكة بين ملاك الأراضي من القطاع الخاص والجمعيات الخيرية لحماية الطبيعة، إلى استعادة عدد لا يقل عن 250 من طائر اللقلق إلى جنوب إنجلترا بحلول عام 2030.
 
كما أن المشروع يحتوى على برنامج إطلاق من ثلاث خطوات مخطط له في Knepp Estate خلال الخمس سنوات المقبلة، وشهدت المرحلة الأولى منه إدخال طائر اللقالق من بولندا.
 
وقالت إيزابيلا تري، الشريكة في Knepp Estate: "لقرون، تم استخدام اللقلق كرمز للولادة والتجديد، ونأمل أن تساعد عودته إلى بريطانيا على بدء حركة استعادة الطبيعة على نطاق أوسع".
 
وقالت لوسي جروفز، مسؤولة المشروع في Durrell Wildlife Conservation Trust،أحد الشركاء: "إنه لشرف حقيقي أن تراقب وتتبع سلوكيات هذه الطيور خاصة التعشيش الخاص بها".
 
وأضافت: "أنا متحمسة للعمل مع المجتمع المحلي لأنني أعتقد أن هذه الطيور الجميلة ستستحوذ على خيال الجمهور على أمل أن تصبح رمزًا إيجابيًا أن هناك أمل للعالم الطبيعي".
 
وستكون المرحلة المقبلة من مخطط الإطلاق هي إدخال طيور أخرى ستنمو بمرور الوقت في ساسكس باعتبارها موطنها الرئيسى.
 
ويعتقد المحافظون على البيئة أنه كان مزيجًا من فقدان الموائل، والإفراط في الصيد والاضطهاد الذي ساهم في تراجع اللقلق في المملكة المتحدة، إلا أن خبراء الحفاظ على البيئة قرروا أن الأنواع ستحتاج إلى مساعدة لإعادة تكوين تكاثر في بريطانيا.
 
 

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