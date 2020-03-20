وكالة الرأي الفلسطينية نفوق أول كلب أصيب بكورونا وكالة الرأي الفلسطينية سمكة غريبة ذات "أصابع" "تخفى" اكتشافا مثيرا وكالة الرأي الفلسطينية علماء يحولون قشور السمك إلى شاشات قابلة للانحناء وكالة الرأي الفلسطينية الآن يمكن للحكومات وخدمات الطوارئ استخدام منصة Workplace من فيس بوك مجانا وكالة الرأي الفلسطينية طيور نادرة تعود لبريطانيا بعد اختفائها أكثر من 400 عام وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الصحة البريطانية تتراجع عن نصيحة استخدام الإيبروفين فى حالات كورونا وكالة الرأي الفلسطينية فوائد الثوم لتقوية الجهاز المناعى وكالة الرأي الفلسطينية كيف تساعد الأطفال على التعامل مع كورونا؟ وكالة الرأي الفلسطينية وفاة لاعب إنجليزي خلال فترة العزل الطبي عن عمر يناهز 35 عاما وكالة الرأي الفلسطينية ليكرز يعلن إصابة اثنين من لاعبيه بفيروس كورونا
أخبار » الأخبار الفلسطينية

ابتداء من الاحد المقبل

الاحتلال يفرض اغلاق على الأراضي الفلسطينية‎ بحجة مواجهة فيروس كورونا

20 آذار / مارس 2020 08:25

1
1

تعتزم سلطات الإحتلال الإسرائيلي فرض إغلاق على كافة الأراضي الفلسطينية، ابتداءً من يوم الأحد المقبل، بحجة مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).
وقالت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية)، مساء الخميس، على صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”: “تتجه إسرائيل بدءًا من يوم الأحد المقبل لفرض إغلاق على كافة الأراضي الفلسطينية”.
وأشارت الهيئة إلى أنه “سيطلب من الجيش الإسرائيلي العمل على منع تسلل أي فلسطينيين للعمل في إسرائيل”.
وأصاب فيروس كورونا 573 شخصًا في إسرائيل، حتى مساء الخميس، بحسب وزارة الصحة الإسرائيلية، بينما أصاب 47 فلسطينيًا، بحسبما أعلنت الحكومة الفلسطينية.
وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا 244 ألف و526 شخصًا في 177 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 10 آلاف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تكية غزة الخيرية تعد وجبات الطعام لمراكز الحجر الصحي بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟