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أوقاف القدس تصدر إرشادات للمصلين القادمين إلى المسجد الأقصى

20 آذار / مارس 2020 08:46

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أصدرت مديرية أوقاف القدس إرشادات للمصلين القادمين إلى المسجد الأقصى المبارك للصلاة في المسجد وخاصة لصلاة ظهر اليوم الجمعة.

وتشمل الإرشادات، إحضار كل مصل سجادة للصلاة ومظلة، واتباع إرشادات الحراس والحارسات والمتطوعين لأماكن الجلوس، والحفاظ على النظافة الشخصية وغسل اليدين وتعقيمها، وإحضار مناديل ورقية والتخلص منها في الأماكن الخاصة، وإحضار معقم.

كما دعت لعدم حضور المرضى وتجنب كبار السن إلى المسجد، وعدم المصافحة والاكتفاء بطرح السلام قبل وبعد الصلاة، وعدم التزاحم والخروج بانتظام.

كما قررت أن تكون مدة الخطبتين عشر دقائق فقط، وعدم عقد دروس قبل الصلاة، وبدء الخطبة بعد الآذان مباشرة، على أن يكون الإمام في الساحات وتلاوة ما تيسر من القرآن الكريم، وأن يصلي صلاة الجنازة إن حضرت، وبعدها قصر صلاة العصر للمسافرين.

ودعت المصلين للاإكثار من الدعاء "اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام".

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