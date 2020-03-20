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اعتقال طفلين بالقدس والافراج عن الشيخ الكسواني

20 آذار / مارس 2020 08:54

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اعتقلت شرطة الاحتلال في القدس المحتلة، مساء أمس ، الطفلين أمير شويكي (16 عاماً) من حي الثوري، و مجد محمود (14 عاماً) من حي العيساوية.

وأوضح سكان حي الثوري، بأن اشتباكات بالأيدي وقعت بين الشبان و شرطة الاحتلال في الحي بعدما اغلقت كافة مداخله ومنعت تنقل المركبات.

وأضاف السكان، أن الفتى شويكي تعرض  للضرب المبرح قبل اقتياده للتحقيق في مركبة الشرطة.

وفي العيساوية، أفاد شهو العيان أن شرطة الاحتلال اعتقلت الطفل محمود بعد مداهمة منزل عائلته في البلدة،  في القدس المحتلة

في سياق متصل، أفرجت سلطات الاحتلال عن مدير المسجد الاقصى المبارك، مساء امس ، الشيخ عمر الكسواني بعد استدعائه لغرف التحقيق، حيث أوضح أن التحقيق معه دار حول الاجراءات التي اتخذتها دائرة اوقاف القدس الاسلامية في رحاب المسجد الاقصى المبارك،  منذ الاسبوع الاول للاعلان عن انتشار وباء فايروس الكورونا في الأرض الفلسطينية.

وناشد الشيخ الكسواني، إتخاذ الاجراءات الوقائيه للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين في مدينة القدس وان يتبعوا ارشاد دائرة اوقاف القدس الاسلامية ووزارة الصحة الفلسطينية.

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