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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2446 ) الجمعة 20/3/2020
أخبار فلسطينية
إسرائيل تفرض إغلاقاً على الأراضي الفلسطينية بحجة مواجهة فيروس كورونا
ألمانيا تعرض مساعدة فلسطين في مواجهة “كورونا”
عباس: حصرنا كورونا في «أضيق نطاق»
الرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني يبحثان الأوضاع المتصلة بفيروس كورونا
غزة.. آخر المعلومات حول "كورونا"
محدث كورونا يصيب الأسرى وحماس تحمل الاحتلال المسؤولية
عريقات: ألمانيا ملتزمة بحل الدولتين على حدود 1967
عباس يوجه الحكومة لدراسة التبعات الاقتصادية لأزمة "كورونا"
أخبار إسرائيلية
نتنياهو يأمر بفرض حظر التجول لمدة أسبوع لوقف فيروس كورونا المستجد
كاتب في هآرتس: بسبب كورونا.. إسرائيل تتجرع جزءًا من جهنم التي أذاقتها للفلسطينيين
الاحتلال يعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 677
الامم المتحدة: "إسرائيل مسؤولة قانونيًا عن صحة سكان غزة والضفة والقدس الشرقية"
اخبار دولية
“الصحة العالمية”: ارتفاع الوفيات بسبب كورونا إلى 8657
أخبار عربية
السعودية تعلن تعليق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين ابتداء من غد
سبقه تعليق العمرة.. السعودية تصدر قراراً جديداً بشأن الصلاة في الحرمين
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
مسيرات العودة تنتظر ردا من الجنائية الدولية لبدء مساءلة رجال الاحتلال عن «جرائم…
الحركة الإسلامية وجمعية الأقصى في الداخل الفلسطيني: إسرائيل تستغل أزمة «كورونا» لمواصلة اقتحام…
ارتفاع عدد مصابي «كورونا» في الضفة الغربية إلى 47… وغزة تطلق نداء استغاثة…
إصابة شاب بنيران الاحتلال ونجاة آخرين على حدود غزة
جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات ويهاجم المصلين بالأقصى ويهدم منشآت في القدس المحتلة
عريقات يؤكد تكثيف الاستيطان بنسبة 25% سنويا منذ بداية عهد ترامب
الشرق الاوسط
إسرائيل تقتحم بيت لحم «المغلقة» وتعتقل فلسطينيين
الخليج الإماراتية
عباس: حصرنا كورونا في «أضيق نطاق»
الاهرام المصرية
نتنياهو يأمر بفرض حظر التجول لمدة أسبوع لوقف فيروس كورونا المستجد
الشروق المصرية
الرئيس الفلسطيني: نبذل قصارى جهدنا لمواجهة كورونا.. ونحذر من الشائعات
اتهام الحكومة الإسرائيلية باتخاذ إجراءات «ديكتاتورية» تحت ذريعة فيروس كورونا المستجد
النيابة العامة الفلسطينية تتوعد من يخالف التقيد بالعزل الصحي بالتعرض للحبس أو الغرامة
فتح: اقتحام بيت لحم من قبل جيش الاحتلال يدل على العقلية اللاإنسانية
الغد الأردنية
قطر تقدم مساعدات مالية عاجلة لفلسطين لمواجهة كورونا
الشرق القطرية
3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية
قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان فلسطينيين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الاحتلال يتراجع عن حديثه إصابة أسرى بكورونا
هيئة الأسرى ووزارة الصحة والصليب الأحمر: لا إصابات بالكورونا بين الأسرى
الـ "موساد" جلب 100 ألف وحدة اختبار لفيروس "كورونا"
"أسرى فلسطين" يُحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة الأسرى
العمال الفلسطينيون يضطرون للمبيت في الداخل المحتل
الاحتلال يهدم مسكنين وحظيرة أغنام في السواحرة
دعوات يهودية لمنع دخول المصلين الأقصى
القدس المحلية
فرار 6 موقوفين من نظارة توقيف مديرية شرطة نابلس
أطباء سيخطبون في مساجد غزة غداً الجمعة
العطاري لـ "القدس": موازنة الزراعة ستكون الأكبر وطواقمنا تعمل لتمكين المزارعين رغم "كورونا"
السيطرة على حريق بمجمع تجاري وسط مدينة غزة
"صحة غزة": فحص مخبري لـ 26 حالة جديدة نتائجها سليمة
كيلة: التحضيرات لأماكن العزل والعلاج من "كورونا" في القدس على وشك الانتهاء
لجنة إعمار الخليل تقدم مذكرة باسم أهالي البلدة القديمة لـ"الجنايات الدولية"
14 محجراً صحياً بغزة وحجر قيادات وطنية و277 مسافراً جديداً
غرفة تجارة طولكرم تدعو التجار لمراعاة ظروف المواطنين وعدم رفع الأسعار
صُوَر| هدم براكيات وحظيرة أغنام في برية عرب السواحرة
الحياة الجديدة
معدل استهلاك الفرد الفلسطيني من المياه 87 لترا في اليوم
حتى في ظل كورونا.. الاحتلال يعتقل ويستهتر بأرواح البشر
اشتية: معظم المحافظات جاهزة وفيها مراكز علاج وحجر وفحص
القدس المحتلة: الاحتلال يعتقل طفلين ويفرج عن الشيخ الكسواني
"تنفيذية المنظمة" ترفض استغلال وباء "كورونا" من قبل الاحتلال لتنفيذ المزيد
الأيام
»النائب العام: من يخالف التقيّد بالعزل الصحي يعرض نفسه لعقوبة الحبس
»الموساد اشترى أجهزة للكشف عن فيروس كورونا من الخارج!
»نفي إصابة أسرى في سجن مجدو بفيروس كورونا
وكالة صفا
اعتماد مجمع الشهداء الطبي العسكري بنابلس مركزا لعلاج الحالات المصابة بكورونا
مدير شرطة بيت لحم: لم تسجل أي خروقات للقانون
ورقة حقوقية حول واقع الأسرى في ظل انتشار فيروس "كورونا"
الاحتلال يصادر مضخة باطون ويقطع أشجارًا بالخليل
الاحتلال يرفع التأهب خشية انتشار لـ"كورونا"
الاحتلال يغلق قرية دير أبو مشعل ويحتجز شبان
"أونروا" بغزة تحدد سير عمل مكاتب الإغاثة والخدمات الاجتماعية
قرار بإغلاق مختبرات وعيادات الأسنان بجنين
غزة: تأكيد على أهمية التنسيق لمواجهة كورونا
دعوة لتشكيل هيئة لمتابعة خطورة تآكل شاطئ غزة
وكالة الرأي الفلسطينية
الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة فيروس كورونا الخميس 19 مارس 2020م
الاحتلال يفرض اغلاق على الأراضي الفلسطينية بحجة مواجهة فيروس كورونا
الصحة تواصل عمليات تدريب الطواقم الصحية لمكافحة كورونا
"كورونا"..10 إصابات بجيش الاحتلال وأكثر من 5 آلاف بالعزل
صور وزارات غزة مُستنفرة في مواجهة فايروس كورونا (تقرير)
الداخلية بغزة تحذر من صفحة على فيسبوك تُثير الشائعات
بلدية خان يونس: لجنة الطوارئ المركزية تعقد مؤتمراً لمواجهة فايروس كورونا
بلدية غزة: الصحة والبيئة تتخلص من مخالفات الحجر الصحي بشكل آمن
فلسطين اليوم
مآذن غزة تصدح بالدعاء إلى الله لصرف فيروس كورونا عن البشرية
فايروس كورونا في غزة بدأ بالمزح ودخل مرحلة الوعي .. وماذا بعد؟
مبادرة "طهر بيتي" تدخل مرحلة جديدة والمواطنون: شكرا للجهاد الاسلامي
اعتقال شخص نشر شائعات حول فيروس كورونا في قلقيلية
قوات الاحتلال تعتقل طفلين في قلقيلية وتقتادهم إلى جهة غير معلومة
سما نيوز
الصين تتنفس الصعداء : لا إصابات بفيروس كورونا داخل البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية
إسرائيل تتجه لفرض إغلاق أُحادي الجانب على كافة الأراضي الفلسطينية
ارتفاع عدد مصابي كورونا لـ677.. ونتنياهو: أنظمة الطوارئ لتقييد الحركة سارية المفعول منذ الليلة
الصحة بغزة: تم تحويل 24 حالة مرضية استدعت رعاية صحية تخصصية للمشافي ضمن إجراءات عزل خاصة
الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ عملية "شعاع الضوء" لمواجهة كورونا
"صحة غزة": فحص مخبري لـ 26 حالة جديدة نتائجها سليمة
لجنة الطوارئ مخيم عسكر الجديد تنظم حملتين للنظافة العامة وتعقيم المؤسسات داخل المخيم
إسقاط الجنسية المصرية عن فلسطيني واثنين أخرين لحملهما الجنسية الإسرائيلية
المالية برام الله تعلن تشكيل لجنة طوارئ لمواجهة كورونا
عرب 48
"إسرائيل مسؤولة قانونيًا عن صحة سكان غزة والضفة"
الاحتلال يحكم بالسجن على والد الشهيد نعالوة ويؤجّل الإفراج عن والدته
كورونا: "الأونروا" تحول مدارس لمراكز توزيع مواد غذائية
وكالة وفا
اسرائيل تعلن حالة الطوارئ وإغلاقا كاملا لمدة 7 أيام ..
مدير شرطة بيت لحم: لم تسجل أي خروقات للقانون
قوى رام الله والبيرة تدعو للتقيد التام بتعليمات الجه..
حدث في مثل هذا اليوم
- 20 آذار (مارس)
- 2002م عملية استشهادية بالقرب من أم الفحم في إحدى الحافلات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين وإصابة 35 آخرين، وقد قام بها الاستشهادي رفت تحسين سليم أبو دويك وهو تابع لسرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي.
- 1993م مجموعة مسلحة من كتائب القسام تهاجم دورية عسكرية إسرائيلية شرق جباليا، قرب مقبرة الشهداء وتقتل جندياً وتصيب آخر حسب بيان كتائب القسام.
- 1948م أعلنت الجامعة العربية قبول العرب للهدنة، وقبول وصاية محددة على فلسطين إذا وافق اليهود على الشرط نفسه، والوكالة اليهودية ترفض مبدأ الوصاية الدولية على فلسطين.
- 1943م أعلن دافيد بن غوريون رئيس الوكالة اليهودية أن انتهاء الحرب العالمية الثانية يشكل بداية الكفاح المسلح الصهيوني في فلسطين