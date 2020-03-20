النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2446 )  الجمعة 20/3/2020

1948م أعلنت الجامعة العربية قبول العرب للهدنة، وقبول وصاية محددة على فلسطين إذا وافق اليهود على الشرط نفسه، والوكالة اليهودية ترفض مبدأ الوصاية الدولية على فلسطين.