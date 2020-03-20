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إذاعة القرآن الكريم بالأوقاف تعلن عن موعد بث دروس الثانوية العامة

20 آذار / مارس 2020 10:28

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غزة-الرأي

أعلنت إذاعة القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية عن البدء ببث الدروس التعليمية الخاصة بمراجعة  الثانوية العامة في "العلوم الشرعية واللغة العربية" اعتبارًا من السبت القادم عبر أثيرها على التردد 98.6 fm وذلك بالتعاون والتنسيق مع إذاعة التربية والتعليم.

وذلك خلال زيارة قام بها وفد من إذاعة القرآن الكريم برئاسة د. عادل الهور لبحث سبل التعاون المشترك في هذا المجال, وكان في استقبالهم مدير إذاعة التربية والتعليم د. تامر الشريف.

وأوضح الهور أنه تم التوافق على بدء البث عبر أثير الإذاعة يوم السبت القادم لمادة اللغة العربية, في حين أن بث مادة التربية الإسلامية يوم الأحد, والقرآن الكريم الاثنين والفقه وأصوله الأربعاء والحديث الشريف الخميس وجميع المواد سيتم بثها في تمام الساعة الثانية ظهرًا من كل يوم.

وأعرب الهور عن  تقديره  لجهود وزارة التربية والتعليم،  مؤكداً  أن إذاعته لديها الحرص الكبير على التعاون في مجال بث الدروس وخدمة طلبتنا والعملية التعليمية.

من جهته ثمن د. الشريف الجهود المبذولة من قبل إذاعة القرآن الكريم, مؤكدًا على أهمية الدور الذي تقوم به في خدمة الاسلام والمسلمين.

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