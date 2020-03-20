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الصحة تعزز خدماتها الطبية والعلاجية في أماكن الحجر الصحي

20 آذار / مارس 2020 10:42

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غزة-الرأي

اتخذت وزارة الصحة الحجر الصحي كأحد الاجراءات الوقائية لوقاية المجتمع من فيروس كورونا (كوفيد- 19)، حيث تم حجر جميع الأشخاص العائدين من السفر عبر معبر رفح وبيت حانون في الأماكن المخصصة التي أعلن عنها كإجراء احترازي لتعزيز الوقاية المجتمعية في القطاع وتقديم الرعاية الصحية لهم.
بدوره، اوضح د.مدحت عباس مدير عام الرعاية الاولية أن عدد الحالات المدخلة في مراكز الحجر الصحي بلغت 787 شخص من العائدين عبر معبري رفح وبيت حانون و لم تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا اضافة الى نحو (2708) شخص خضعوا للحجر المنزلي .
وأفاد د. عباس بأن وزارة الصحة وكوادرها الطبية تعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمحجورين من ذوي الامراض المزمنة والمرضى العائدين الي قطاع غزة في أماكن حجرهم مجاناً دون أي عائد مادي .

ونوه أن الوزارة تسعى لتوسيع مراكز الحجر الصحي ضمن الاجراءات الاحترازية الوقائية لتشمل مدرسة سكينة، ومدرسة خولة بنت الأزور ،ومدرسة رودلف فلتر ذكور و إناث وفندق الكومودور والعمل على تجهيز نقاط طبية داخلها ومدها بالادوية والمستهلكات الطبية اللازمة للمرضى المحجورين الى جانب تجهيز مركز مسقط في جباليا شمال القطاع لاستضافة الحالات المرضية العائدة من معبر بيت حانون ورعايتهم صحياً.

واكد أن عدد العينات التي تم فحصها بالمختبر المركزي لوزارة الصحة لعائدين ومواطنين تظهر عليهم أعراض اشتباه وفق التعريف الطبي لمنظمة الصحة العالمية للمرض حتى مساء يوم الأربعاء 49 فحصاً ، جميعا كانت سلبية مما يؤكد خلو قطاع غزة من فيروس كوفيد19 والمعروف بـ "كورونا".
ودعا كافة المواطنين بضرورة الالتزام باجراءات السلامة والوقاية والارشادات الصادرة عن وزارة الصحة لحمايتهم وحماية المجتمع

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