نقابة الحلاقين تصدر تعميم لصالونات الحلاقة للوقاية من فيروس "كورونا"

أصدرت نقابة الحلاقين في قطاع غزة اليوم الجمعة، تنويهاً هاماً لأصحاب صالونات الحلاقة في قطاع غزة، من أجل الوقاية من انتشار فيروس "كورونا" في غزة.

وطالبت النقابة في بيان لها وصل "الرأي نسخة عنه"، الحلاقين بأخذ التدابير اللازمة للحفاظ على النظافة والوقاية من انتقال الأمراض للزبائن.

وتمنت النقابة من الحلاقين اتباع القرارات التالية:

- عدم تجمع أكثر من 3 زبائن في المحل مرة واحدة مع ترك مسافة كافية بينهم واعتماد الحجز المسبق.

- توفير مواد التعقيم للزبائن عند الدخول وعند الخروج.

- ارتداء الكمامات والكفوف باستمرار مع تغييرها مع كل زبون.

توفير التعقيم للأدوات باستمرار واستخدام المراييل والمناشف لمرة واحدة.

- جمع النفايات باستمرار والتخلص منها يوميا.

- تهوية المحل باستمرار.

- تعقيم الأسطح والمقاعد.

- المحاولة قدر المستطاع ترك مسافة بين الحلاق والزبون.

- سيتم المتابعة والتفتيش من قبل جهة الاختصاص حول ما ذكر سابقا.