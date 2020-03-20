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الاحتلال: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 705 بينها 10 خطيرة

20 آذار / مارس 2020 03:03

الداخل المحتل-الرأي:

 أعلنت وزارة صحة الاحتلال، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في "إسرائيل" ارتفع إلى 705، بينهم 10 حالات خطيرة ومسنتان في حالة حرجة.

وذكرت الصحة في تصريحات صحفية، أن 662 حالة وصفت بالطفيفة، و18 حالة متوسطة، بينما تم شفاء 18 مريضا.

وأوضحت أن تدهورا طرأ على حالة عدد من المرضى بفيروس كورونا الذي يرقضون في المستشفيات، وتم نقلهم إلى غرف الإنعاش وتم تخديرهم ومنحهم تنفسا اصطناعيا.

وفي مستشفى "بيدي بورية" في طبرية، تم تشخيص إصابة طبيب في قسم العظام بفيروس كورونا، وإثر ذلك جرى إدخال 38 من طاقم القسم إلى حجر صحي، كما تم إغلاق القسم وتقرر عدم استيعاب أي مريض جديد فيه.

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