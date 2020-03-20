الصحة: ارتفاع عدد شهداء النصيرات إلى 22 شهيداً

أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الجمعة، عن استشهاد الشاب "إبراهيم خضر محمود الرزي" "23 عامًا" متأثرًا بإصابته في حريق النصيرات.
وذكرت الوزارة، أنه باستشهاد "الرزي" يرتفع عدد شهداء الحريق إلى 22 شهيدًا
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20 آذار / مارس 2020 04:36
16:36الصحة: ارتفاع عدد شهداء النصيرات إلى 22 شهيداً
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