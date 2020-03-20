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الصحة العالمية: غزة خالية من الكورونا وإجراءاتها الصحية فعالة

20 آذار / مارس 2020 07:14

غزة- الرأي:

أكدّ مدير مكتب منظمة الصحة العالمية "عبد الناصر صبح"، خلو قطاع غزة من مرض "الكورونا"، مؤكدًا أن كل العينات التي جرى الحصول عليها نتائجها "سلبية" أي أنها غير مصابة.

وقال صبح "حتى لحظة كتابة هذا الخبر، لم تسجل أي حالة إيجابية في القطاع، والمنظمة تتابع مع الجهات الصحية الحكومية في غزة لحظة بلحظة".

وأضاف:"خلو القطاع من أي إصابة يعني أن إمكانية الإصابة ستأتي من الخارج، ما يعني أن الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة في القطاع فعالة، إذ أن عملية الحجر تمنع فرصة دخول المصاب بالفايروس ضمن المجتمعات بالداخل".

وأوضح أن أي مصاب من المحجورين من السهل التعامل معه ومتابعته وعلاجه، "وما تقوم به الصحة في غزة المحافظة على اكبر قدر ممكن من الوقت بحيث يتجنب القطاع الإصابة بالمرض".

وطالب صبح المواطنين إلى جانب تعزيز الوقاية الصحية، استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ممثلة بوزارة الصحة في القطاع ومنظمة الصحة العالمية، وعدم التعامل مع ما ينشر عبر منصات التواصل الاجتماعي من اشاعات ومعلومات.

وشدد على انه لا يمكن إخفاء أي معلومات حول الإصابة بالمرض لا قدر الله، والمنظمة تتواصل بشكل دائم ومستمر للوقوف على مستجدات الأوضاع في القطاع.

الرسالة نت.

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