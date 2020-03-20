الصحة: أجرينا 82 فحصًا لمشتبهين كورونا ونتائجهم كانت سلبية

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أن المختبر المركزي التابع لها أجرى 82 فحصاً مخبرياً لحالات مشتبه من العائدين حتى عصر اليوم، وكانت جميع نتائجها سلبية ولم تسجيل أي إصابة بالمرض ونؤكد خلو قطاع غزة من فيروس كورونا الجديد حتى الان.



وأكد المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة أن الطواقم الطبية تتابع الحالة الصحية ل 1198 عائدا الى قطاع غزة داخل 18 مركزاً للحجر الصحي على مدار الساعة، وقدمت الفرق الطبية خدماتها لـ 425 عائداً داخل مراكز الحجر الصحي ونطمئن أهلنا في قطاع غزة بان جميعهم بصحة جيدة.



وذكر أنه تم تحويل 286 حالة مرضية بحاجة إلى رعاية صحية لمستشفى الرنتيسي التخصصي ومجمع الشفاء الطبي ومركز مسقط قيزان النجار ومسقط جباليا و الكومودر والامل ضمن إجراءات عزل خاصة.



وأشار إلى أن وزارة الصحة تابعت إجراءات انهاء الحجر المنزلي لــ 637 عائداً الى قطاع غزة ولم تسجل عليهم أي اعراض مرضية، لينخفض عدد المتبقين في الحجر المنزلي حتى اللحظة 2071 عائداً، كما جرى متابعة مدى الالتزام بالسلامة والوقاية المنزلية لـ 1124 عائداً منهم.

وطالب القدرة المؤسسات الإنسانية والاغاثية الدولية بتلبية الاحتياجات العاجلة والطارئة من أجهزة التنفس والعنايات المركزة والادوية والمستهلكات الطبية والمستلزمات الوقائية لمواجهة وباء "كوفيد 19".



ودعا المواطنين إلى الالتزام بتعليمات وإرشادات الوقاية والسلامة الشخصية والمجتمعية، مؤكدًا أن على كبار السن والأطفال ومرضى الجهاز التنفسي وذوي المناعة الضعيفة تجنب الأماكن العامة والتجمعات المزدحمة.



وشكر القدرة وسائل الاعلام والفرق الشبابية والمؤسسات الوطنية المساندة في تثقيف وتوعية وتحصين المجتمع لمواجهة فيروس كورونا.