النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2447 )  السبت  21/3/2020

1997م انفجار عبوة ناسفة في مقهى بتل أبيب أدى إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة العشرات وقد تبنت حركة المقاومة الإسلامية حماس العملية.

هذا اليوم (من كل عام) يصادف يوم الأم، وعيد رأس السنة عند الأقباط.