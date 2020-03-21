http://alray.ps/ar/category/18
النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2447 ) السبت 21/3/2020
أخبار فلسطينية
500 فقط أدوا صلاة الجمعة في الأقصى بسبب إجراءات الاحتلال ومواجهات في الضفة…
فلسطين: تعافي 17 مريضا بكورونا.. ومصاب عائد من باكستان يؤم مصلّين جماعة- (صور)
الحكومة الفلسطينية تستعد لتحمل كامل المسؤولية في القدس الشرقية وتحذر من خطط الاحتلال لعزلها
اللواء أبو نعيم: 20 ألفاً من عناصر الداخلية يواجهون "كورونا"
هنية يهاتف الرئيس التركي أردوغان
الصحة: فحص مخبري لـ 82 حالة جديدة نتائجها سليمة
صحة غزة تؤكد خلو القطاع من "كورونا"
فرض الحجر الاحترازي على مجموعة من الأسرى في سجن "مجدو"
اقتصاد غزة تطالب بتفعيل مقاطعة منتجات الاحتلال باعتبارها مقاومة الاحتلال
أخبار إسرائيلية
إسرائيل تعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا
ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 705
الحكومة الإسرائيلية توافق على إجراءات تقييد الحركة لمكافحة كورونا
اخبار دولية
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ بشأن تأثير فيروس كورونا على سكان غزة
الصحة العالمية: غزة خالية من الكورونا وإجراءاتها الصحية فعالة
إصابة أحد مساعدي نائب الرئيس الأمريكي ترامب بفيروس كورونا المستجد
ترامب ينفي التوصل إلى دواء مضاد لـ”كورونا”
روسيا تبدأ اختبار أول لقاح ضد فيروس كورونا
ضحايا كورونا: الوفيات تتخطى العشرة آلاف ونحو ربع مليون مصاب
إيطاليا: وفاة 627 شخصا بكورونا خلال 24 ساعة
أخبار عربية
مصر تعلن سحب دواء استراتيجي من السوق يكافح فيروس كورونا
15 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالأردن يرفع العدد الإجمالي إلى 85
»فرض حظر التجول في الأردن اعتباراً من صباح الغد والحبس سنة لكل مخالف
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
شفاء 17مصابا بالكورونا… وتهديدات بإجراءات أكثر حزما… وغزة توسع «الحجر الإلزامي» في 14مركزا أشرف الهور
التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست… هل هي محاولة لحمل بطيختين بيد واحدة؟ وديع عواودة
إسرائيل تفرض إغلاقاً على الأراضي الفلسطينية بحجة مواجهة فيروس كورونا
إسرائيل تباشر عزل سكان القدس الشرقية الفلسطينيين
الخليج الإماراتية
متظاهرون يتهمون نتنياهو باستغلال «كورونا» للبقاء في السلطة
معدل استهلاك الفرد الفلسطينيمـن الميـــاه 87 لــتــراً فـي الـــيـــوم
الاهرام المصرية
إسرائيل تعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا
الشروق المصرية
الحكومة الفلسطينية: الإصابات بفيروس كورونا انخفضت إلى 31 حالة ولا حالات جديدة
«فتح»: الشعب الفلسطيني وقيادته أظهروا درسا في تحمل المسؤولية لمواجهة فيروس «كورونا»
الشرق القطرية
وزيرة الصحة الفلسطينية تعلن شفاء 17 من المصابين بـ "كورونا"
مسؤول فلسطيني: سلطات الاحتلال تستخدم أزمة كورونا كغطاء لممارساتها القمعية ومخططاتها الاستيطانية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
ارتفاع عدد ضحايا حريق النصيرات إلى 22 مواطنا
500 فلسطيني يكسرون تشديدات الاحتلال ويصلّون الجمعة بـ"الأقصى"
الخضري يُطالب برفع الحصار الإسرائيلي عن غزة لمواجهة كورونا
الاحتلال يغلق معظم أبواب المسجد الأقصى
المقدسيون يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال "العيساوية"
أداء "فجر الإسراء" في المسجد الأقصى
القدس المحلية
6 إصابات "كورونا" بين الفلسطينيين في فرنسا بينهم وزير اسبق
رام الله: 3 اصابات جراء حادث سير على طريق دير عمار
مصرع مواطنة واصابة 3 اخرين بحادث دهس
"فتح" تحذر من رفع أسعار المواد الاستهلاكية استغلالا للظروف
غوين لويس لـ"القدس": لن ندخر جهدا للمساعدة في مواجهة كورونا وسنعقم كافة المخيمات
قلقيلية: اعتقال 5 شبان وإصابة شاب برصاص الاحتلال
اشتباكات في مخيم الرشيدية.. والسبب خلافات عائلية
إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين في قرية الفندقومية
8 اصابات بحادث سير في رام الله
حريقان بغزة يسببان أضراراً
الحياة الجديدة
فتح تقود حملة تعقيم ووقاية في العيساوية
الاحتلال وكورونا يثقلان حال القدس المتعبة
الرئيس: نبذل قصارى جهدنا لمواجهة "كورونا" الذي يهاجم العالم باسره
بتحية عسكرية للطواقم الطبية والأمنية.. أوائل المتعافين من كورونا
الأيام
»"الاقتصاد" تعالج 155 شكوى حول ارتفاع الأسعار
»القبض على أربعة من أصحاب المقاهي غير الملتزمين بالإغلاق في رام الله
» فرار ستة موقوفين من نظارة توقيف مديرية شرطة نابلس
» إعلان حالة الطوارئ وإغلاق كامل لأسبوع في إسرائيل
وكالة صفا
جمعية "إعمار" تطلق حملة وقاية في سوق حي الأمل بخانيونس
إصابة مواطن خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية
أمن الخليل يعتقل 20 خطيبًا لـ"خرقهم قرار إغلاق المساجد"
ملحم: لا إصابات جديدة بكورونا والعدد 31
محافظ سلفيت: إجراءات احترازية عقب إصابة مواطن بـ"كورونا"
حملة تعقيم واسعة لاحياء وشوارع أريحا احترازًا من "كورونا"
وكالة الرأي الفلسطينية
هيئة الأسرى: فرض الحجر الاحترازي على أسرى في "مجدو"
إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين جنوب جنين
الدفاع المدني يناقش مع "الصليب الأحمر" التعاون لمواجهة "كورونا"
أطباء يقدمون خطبة الجمعة اليوم في مساجد قطاع غزة
الدفاع المدني يخمد حريقين في دير البلح ومدينة غزة ويجلي 5
فلسطين اليوم
المدلل يدعو أبناء شعبنا لتحمل المسؤولية ومحاربة شائعات وباء كورونا
هيئة الأسرى: لا اصابات بفيروس كورونا في صفوف الاسرى
د. عليان: لا يوجد رعاية طبية حقيقية للأسرى ونحذر الاحتلال من الاستهانة بأرواحهم
إصابة وزير فلسطيني سابق بفيروس كورونا
سما نيوز
أزرق أبيض يهدد الليكود.. ويؤكد: حكومة وحدة وطنية بقيادة غانتس!
محافظ غزة يوضح حقيقة منشوره بخصوص الوصفة الشعبية لعلاج فيروس كورونا المستجد
صحة غزة: تحويل 286 حالة مرضية بحاجة الى رعاية صحية للمشافي ضمن اجراءات عزل خاصة
ملحم: لا اصابات جديدة بـ"كورونا" وانخفاض عدد الحالات لـ31 في فلسطين
إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين في قرية الفندقومية
قلقيلية: اعتقال 5 شبان وإصابة شاب برصاص الاحتلال
مصر تعلن سحب دواء استراتيجي من السوق يكافح فيروس كورونا
الخضري يُطالب برفع الحصار الاسرائيلي بكافة أشكاله عن غزة لمواجهة كورونا
عرب 48
المُعقم.. مرافق للفلسطينيين وخط الدفاع الأول ضد كورونا
إغلاقُ بلدة شمالي الضفة بسبب كورونا
دائرة الأوقاف: 500 مصلٍ فقط أدوا صلاة الجمعة في الأقصى
وكالة وفا
الهرفي: 6 إصابات بكورونا بين الفلسطينيين في فرنسا بي..
مصرع مواطنة في حادث دعس ببيت لحم
إصابة مواطن خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوع..
حدث في مثل هذا اليوم
- 21 آذار (مارس)
- 2004م مجزرة جديدة يرتكبها العدو الصهيوني في محافظة خان يونس حيث استشهد 6 مواطنين 5 منهم لدى توغل قوات الغدر الصهيوني وذلك في قرية عبسان شرقي مدينة خان يونس والسادس متأثرا بجراح أصيب بها سابقا والشهداء هم الشهيد باسم سالم قديح 29 عاما وزوجته سناء قديح 24 عاما وعبد الرحمن زكي الدرويش 23 عاما وعليان قديح 20 عاما ورأفت إبراهيم أبو طعيمة 25 عاما أما الشهيد السادس فهو إبراهيم خليل من غزة.
- 2002م عملية استشهادية في مدينة القدس المحتلة قام بها الاستشهادي محمد حشايكة من قرية طلوزة قضاء نابلس وهو من كتائب شهداء الأقصى، حيث فجر نفسه بالقرب من مقهى روما في شارع الملك جورج في القدس الغربية، مما أدى إلى مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 100 آخرين.
- 2000م وصول البابا يوحنا بولس الثاني بابا الفاتيكان إلى أرض فلسطين مقبّلاً أرض فلسطين المقدسة وكان في استقباله رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، وقد زار البابا مدينة بيت لحم المقدسة عند المسيحيين، وأدى الصلاة في الكهف الذي يعتقد أن السيد المسيح عليه السلام ولد فيه.
- 1997م انفجار عبوة ناسفة في مقهى بتل أبيب أدى إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة العشرات وقد تبنت حركة المقاومة الإسلامية حماس العملية.
- 1997م الاستشهادي الفلسطيني موسى غنيمات يهاجم مقهى في تل أبيب ويوقع أربعة قتلى و60 جريحا إسرائيليا، وتل أبيب ترد بإغلاق الضفة الغربية وغزة وتعليق المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.
- 1991م قام المجاهد فارس بارود من حركة الجهاد الإٍسلامي سكان الشيخ رضوان بمدينة غزة بقتل اثنين من الإسرائيليين وإصابة اثنين بعد أن انقض عليهم ببلطة كانت بحوزته وتم اعتقاله وحكم عليه بالسجن الفعلي مدى الحياة وعشرين عاما وهدموا منزله.
- 1968م هزيمة الجيش الإسرائيلي في معركة الكرامة أمام الجيش الأردني والمقاومة الفلسطينية.
- 1948م قوات الجهاد المقدس تفجر سيارة مفخخة في شارع الميناء مما أسفر عن إصابة 20 إسرائيليا.
- هذا اليوم (من كل عام) يصادف يوم الأم، وعيد رأس السنة عند الأقباط.