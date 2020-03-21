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بديل كين يتصدر أولويات توتنهام فى ميركاتو الصيف

21 آذار / مارس 2020 06:04

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بدأ البرتغالى جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، البحث عن بديل لمهاجمه هارى كين، في الموسم المقبل، بعد الأزمة الكبيرة التي سببها غياب كين هذا الموسم، بعد الإصابة التي تعرض لها في شهر يناير الماضى.

ذكرت صحيفة "ديلى اكسبريس" الإنجليزية، أن جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، وضع بديل هارى كين، على رأس أولوياته خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد الأزمة الهجومية التي عانى منها السبيرز، خلال الأشهر الأخيرة، بسبب إصابة كين.

أضافت الصحيفة أن، إصابة كين الذى يعد المهاجم الأول لتوتنهام، في السنوات الأخيرة، تسببت في حالة من العقم التهديفى للفريق في جميع المسابقات، وتسببت في وداع دورى أبطال أوروبا، على يد فريق لايبزيج الألماني، من دور الـ16.

أشارت الصحيفة إلى أن، مورينيو يفكر في التعاقد مع واحد من الثلاثى دانى إنجز مهاجم فريق ساوثهامبتون، ألفريدو موريلوس مهاجم رينجرز الاسكتلندى وديوجو جوتا لاعب وولفرهامبتون، خاصة أن أسعار اللاعبين الثلاثة لن تكون مرتفعة في سوق الانتقالات.

يحتل توتنهام، المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 41 نقطة، بعد مرور 29 جولة، قبل أن تتوقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن، رابطة الدوري الإنجليزي، قررت أول أمس الخميس، بمد تأجيل المسابقة بسبب تفشى فيروس كورونا، حتى 30 ابريل المقبل.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.

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