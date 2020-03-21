نيمار وافق على العودة إلى برشلونة الموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موافقة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، على العودة من جديد لصفوف فريق برشلونة، بداية من الموسم المقبل.

وفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن البرازيلي نيمار، نجم سان جيرمان، وافق على العودة من جديد لصفوف برشلونة، بداية من الموسم المقبل، بعد المفاوضات التي دارت بين الطرفين في الفترة الأخيرة.

أضافت الصحيفة أن، النجم البرازيلي أخبر مسئولي البارسا، بأنه سيفعل كل شيء من أجل الضغط على إدارة النادى الباريسي، للموافقة على رحيله الصيف المقبل.

كان موقع " Le10Sport" الفرنسي، قد أكد على أن النجم البرازيلي نيمار، تجاهل عرض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، الذى قدمته إدارة ناديه فى شهر أكتوبر الماضى، حيث ينتظر حتى نهاية الموسم الحالي، من أجل حسم مستقبله، سواء بالبقاء وتجديد عقده أو الرحيل.

أضاف التقرير الفرنسي أن، النجم البرازيلي يريد الاستمرار في التركيز على المباريات التي يخوضها الفريق الباريسي حتى نهاية الموسم الجارى، من أجل مساعدة الباسجى في الفوز بأول لقب له في دوري أبطال أوروبا.

ولعب نيمار لفريق برشلونة، في الفترة من 2013 حتى 2017، خاض خلالهم 186 مباراة وسجل 105 أهداف.

وكان النجم البرازيلي، قد انضم لصفوف سان جيرمان، في صفقة قياسية عام 2017، بقيمة 222 مليون يورو من برشلونة.