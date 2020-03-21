فوائد الطماطم على صحة الجسم والبشرة



الطماطم واحدة من الأطعمة الأساسية فى المنزل وتستخدم فى إعداد الأكلات المختلفة، حيث إنها تتميز بمذاقها الطيب والمختلف عن باقى الأطعمة فضلا عن ذلك تحتوى الطماطم على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايتها من الأمراض.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday تحتوى الطماطم على "البروتين، الكربوهيدرات،الدهون،الألياف،الكالسيوم،الفسفور،المغنسيوم،البوتاسيوم، الصوديوم،الزنك،فيتامين أ، فيتامين هـ"، وغيرها من العناصر الأخرى الهامة لصحة الجسم

كما ذكر الموقع فوائد تناول الطماطم على صحة الجسم وهى

فوائد تناول الطماطم على صحة الجسم

1: تحتوى الطماطم على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعى والوقاية من الأمراض والعدوى.

2: تناول الطماطم يساعد على ضبط مستوى ضغط الدم والوقاية من ارتفاعه المفاجئ، لذلك ينصح مرضى الضغط المرتفع بتناول الطماطم فى وجباتهم اليومية.

3:تحتوى الطماطم على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والتى تعمل على تعزيز صحة العيون وحمايتها من تشويش الرؤية ومشاكل الشبكية.

4:نظرا لاحتواء الطماطم على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية فأنها تعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسى والحد من أعراض الربو وضيق التنفس.

5:تحتوى الطماطم على نسبة عالية بالمياه والألياف التى تعمل على ترطيب الجسم وتحسين حركة الأمعاء مما تقلل من الإمساك واضطرابات الجهاز الهضمى.

6:تحتوى الطماطم على نسبة كبيرة من حمض الفوليك لذلك ينصح المرأة الحامل بتناول الطماطم دائما لحماية الجنين من التشوهات الخلقية.

5:تناول الطماطم يعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من الأمراض السرطانية وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات الأخرى الضرورية لصحة الجسم.

فوائد الطماطم لصحة البشرة

1: تحتوى الطماطم على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة ونضارة البشرة.

2: الطماطم تعمل على مكافحة علامات الشيخوخة على البشرة مثل التجاعيد والبقع، سواء بتناولها أو بوضع الطماطم ماسك على البشرة.

3: تحتوى الطماطم على نسبة عالية من العناصر والفيتامينات التى تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من الهالات السوداء تحت العين.

4:تحمى البشرة من أشعة الشمس الضارة.