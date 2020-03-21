جوجل تطرح أول تحديث لتطبيق Snapseed منذ 2018

طرحت شركة جوجل أول تحديث لتطبيق معالجة Snapseed منذ 2018، حيث تعد هذه المدة طويلة بالنظر إلى تحديثات جوجل لباقي تطبيقاتها الأخرى، ومع ذلك، فقد حصل التطبيق مؤخرا على تحديث جديد رفع من رقم إصدار التطبيق إلى Snapseed 2.19.1، ولم يأت سوى بمجموعة من الإصلاحات ودعم الهواتف 64 بت.

وبحسب موقع 9to5google الأمريكى فإن التحديث الجديد يوفر وضع مظلم جديد في الإعدادات، ولكن هذا ليس جديدًا في الواقع، إذ كان موجودًا منذ عام 2018، فيما ينتظر أن يوفر التحديث إضافات أكثر، على رأسها الدعم المحسّن لصور وإعدادات “RAW”، مع التوافق مع أحدث الأجهزة.

على جانب أخر كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" طرحت خدمة جديدة كليا للترجمة على نظام تشغيل "أندرويد"، وتتيح تلك الخدمة، وفق موقع "إنجادجيت" التقنى المتخصص، ترجمة نص كامل ومحادثات طويلة بضغطة زر واحدة، من دون الحاجة إلى نسخ النص ولصقه فى خدمة "جوجل للترجمة".

وسيمكن من خلال التقنية الجديدة ترجمة المحادثات الطويلة فى أى دردشة بصورة سريعة للغاية، ومن المقرر أن تظهر تلك الميزة الجديدة لكل مستخدمى "أندرويد" فى نهاية الأسبوع الجارى.

وستدعم تلك الخدمة فى الوقت الحالى 8 لغات، هى: "الإنجليزية والفرنسية والألمانية والهندية والبرتغالية والروسية والإسبانية والتايلاندية"، ووعدت الشركة أن تدعم لغات أخرى مثل العربية فى وقت لاحق.