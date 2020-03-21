وكالة الرأي الفلسطينية جوجل تطرح أول تحديث لتطبيق Snapseed منذ 2018 وكالة الرأي الفلسطينية فوائد الطماطم على صحة الجسم والبشرة وكالة الرأي الفلسطينية أضرار الكركم أهمها سيولة الدم وكالة الرأي الفلسطينية لزيادة وزن طفلك وكالة الرأي الفلسطينية نيمار وافق على العودة إلى برشلونة الموسم المقبل وكالة الرأي الفلسطينية فيروس كورونا يمثل تهديدا جديدا للأولمبياد التى ألغتها الحروب فقط وكالة الرأي الفلسطينية بديل كين يتصدر أولويات توتنهام فى ميركاتو الصيف وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2447 ) السبت 21/3/2020 وكالة الرأي الفلسطينية أردوغان لهنية: تركيا مستعدة لتقديم العون من أجل مواجهة الكورونا وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: أجرينا 82 فحصًا لمشتبهين كورونا ونتائجهم كانت سلبية
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

جوجل تطرح أول تحديث لتطبيق Snapseed منذ 2018

21 آذار / مارس 2020 06:15

1
1

طرحت شركة جوجل أول تحديث لتطبيق معالجة Snapseed منذ 2018، حيث تعد هذه المدة طويلة بالنظر إلى تحديثات جوجل لباقي تطبيقاتها الأخرى، ومع ذلك، فقد حصل التطبيق مؤخرا على تحديث جديد رفع من رقم إصدار التطبيق إلى Snapseed 2.19.1، ولم يأت سوى بمجموعة من الإصلاحات ودعم الهواتف 64 بت.

وبحسب موقع 9to5google الأمريكى فإن التحديث الجديد يوفر وضع مظلم جديد في الإعدادات، ولكن هذا ليس جديدًا في الواقع، إذ كان موجودًا منذ عام 2018، فيما ينتظر أن يوفر التحديث إضافات أكثر، على رأسها الدعم المحسّن لصور وإعدادات “RAW”، مع التوافق مع أحدث الأجهزة.  

على جانب أخر كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" طرحت خدمة جديدة كليا للترجمة على نظام تشغيل "أندرويد"، وتتيح تلك الخدمة، وفق موقع "إنجادجيت" التقنى المتخصص، ترجمة نص كامل ومحادثات طويلة بضغطة زر واحدة، من دون الحاجة إلى نسخ النص ولصقه فى خدمة "جوجل للترجمة".

وسيمكن من خلال التقنية الجديدة ترجمة المحادثات الطويلة فى أى دردشة بصورة سريعة للغاية، ومن المقرر أن تظهر تلك الميزة الجديدة لكل مستخدمى "أندرويد" فى نهاية الأسبوع الجارى.

وستدعم تلك الخدمة فى الوقت الحالى 8 لغات، هى: "الإنجليزية والفرنسية والألمانية والهندية والبرتغالية والروسية والإسبانية والتايلاندية"، ووعدت الشركة أن تدعم لغات أخرى مثل العربية فى وقت لاحق.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تكية غزة الخيرية تعد وجبات الطعام لمراكز الحجر الصحي بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟