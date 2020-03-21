اكتشاف أقدم حفرية لطائر حديث عاش مع الديناصورات



اكتشف العلماء أقدم الحفريات الموجودة على الإطلاق لجمجمة خاصة بالطيور الحديثة، الذين أطلقوا عليها اسم "Wonderchicken ''، وهو نوع الطيور الذى يعد من أسلاف الدجاج والبط اليوم، ويعود تاريخ الحفريات إلى ما يقرب من 67 مليون سنة مضت، مما يعني أن الطيور عاشت مع الديناصورات لمدة مليون سنة.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال دانيال فيلد، الباحث وعالم الأحياء في جامعة كامبريدج: "اللحظة التي رأيت فيها لأول مرة ما كان تحت الصخرة كانت اللحظة الأكثر إثارة في مسيرتي العلمية".



وأضاف "هذه واحدة من أفضل جماجم الطيور الأحفورية المحفوظة في أى حقبة ومن أى مكان في العالم، مع العلم أنه كان فى وقت مهم في تاريخ الأرض."



كما تم العثور على أحفورة Wonderchicken، التي تم تسميتها لأنها تبدو وكأنها مزيج من بطة ودجاج في Romontbos Quarry بالقرب من حصن Eben-Emael في لييج، على الحدود بين بلجيكا وهولندا.



زتشمل البقايا القديمة على جمجمة كاملة بالإضافة إلى بقايا أرجل، مع عرض الطيور للعديد من السمات المشتركة مع الطيور التي قد تراها في المزارع حاليا، فإنه أقدم مثال تم العثور عليه على الإطلاق لأسلاف مشتركة لعائلة الطيور التي تسمى"galloanserae"، والتي تتضمن أيضًا السمان.



ويعد الاسم العلمي للنوع هو "Asteriornis"، الذى يرجع للإلهة اليونانية القديمة للنجوم المتساقطة، Asteria، التي حولت نفسها في الأسطورة إلى سمان.



وساعدت الأشعة المقطعية عالية الدقة للأحافير الباحثين على تحديد، أن Wonderchicken كان طائرًا صغيرًا من المحتمل أن يكون عاش يتغذى على طول الأرض بالقرب من شاطئ البحر.



وقال الباحث المشارك للدراسة خوان بينيتو "العثور على الجمجمة أذهلني"، مضيفا "بدون هذه الفحوصات المتطورة، لم نكن لنعلم أبداً أننا نحتجز أقدم جمجمة الطيور الحديثة في العالم."

