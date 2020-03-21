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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

انستجرام يختبر ميزة الرسائل ذاتية الحذف

21 آذار / مارس 2020 06:20

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كشف تقرير حديث أن شركة فيس بوك تختبر حاليا ميزة الرسائل ذاتية الحذف بتطبيق مشاركة الصور انستجرام، وهي الميزة التى ظهرت قبل عدة أيام في نسخة تجريبية من تطبيق التراسل الفوري واتس آب المملوك لفيس بوك أيضا، حيث نشرت مؤخرا المسربة الشهيرة Jane Manchun Wong، فيديو على حسابها على تويتر يظهر الخاصية الجديدة والتي يبدو أنها مازالت في مراحلها الأولى المبكرة.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فمن المنتظر أن يكون هناك وضع خاص ضمن الرسائل الخاصة في انستجرام يمكن من خلاله التواصل والدردشة برسائل تحذف من تلقاء نفسها بمجرد الخروج من الشاشة، مع ملاحظة أن هذه الطريقة قد تكون جيدة وأفضل من تحديد مؤقت زمني، لكنها في نفس الوقت قد تضم بعض المشاكل.

فيما أكد تطبيق انستجرام أنه يعمل على هذه الميزة بالفعل، وأنها لا تزال في المراحل الأولى من تطويرها وهي قيد الاختبار الداخلي ولم يتح بعد للمستخدمين الخارجيين تجربتها، ورغم أن انستجرام ليس في الأساس تطبيق دردشة، لكن الكثير من المستخدمين في الوقت الحالي يعتمدون عليه للتواصل مع أصدقائهم، ولأنه ربما يعطي خصوصية أكبر من إعطاء رقم الهاتف في واتس اب، لذا إضافة ميزة الرسائل ذاتية الحذف ستكون خيار مطلوب لهؤلاء.

يذكر أن انستجرام أعلن مؤخرا أنه سيطبق إجراءات خاصة لمنع انتشار الأخبار المزيفة المتعلقة بفيروس كورونا، فضلا عن تسليط الضوء على المعلومات المفيدة للوقاية من الفيروس، وقال التطبيق: "إن المستخدمين في البلدان الأكثر تأثرا بفيروس كورونا سيشاهدون بيان بإخلاء المسئولية على تطبيق انستجرام مع روابط من منظمة الصحة العالمية".

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