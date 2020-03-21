الطقس: أجواء شديدة البرودة وسقوط أمطار على معظم المناطق

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما الى غائم جزئي، وشديد البرودة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، وتسقط الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وزخات من البرد أحيانا، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية التي ارتفاعها حوالي 1000متر فوق مستوى سطح البحر، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر مائجا.

وهذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً وشديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا الى شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ليبقى الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة اليوم من خطر: تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات.