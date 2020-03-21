الصحة: 4 إصابات جديدة بـ"كورونا" ترفع العدد إلى 52 حالة

رام الله – الرأي:

قالت وزارة الصحة في رام الله، إن أربعة أشخاص جدد قد أصيبوا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بفيروس "كورونا"، 3 منها في رام الله لطلاب عادوا من بريطانيا، وواحدة من الخليل، ليصل العدد الإجمالي إلى 52 حالة، تعافى منها 17.

وذكرت الوزارة اليوم السبت، أنه تم أخذ عينات من 3 طلاب قادمين من لندن وصلوا مدينة رام الله، وتبين إصابتهم بالفيروس، فيما أن الحالة الأخرى هي لطبيب من الخليل يعمل في مستشفى "هداسا عين كارم"، أصيب بالفيروس أثناء عمله هناك، وتم إبلاغنا بإصابته.

وأكدت عدم وجود أي اصابات جديدة في بيت لحم، مشيرة إلى أن الخطر يتزايد مع وجود الفيروس في محافظات بيت لحم، وطولكرم، ورام الله، ونابلس، والخليل، وسلفيت.

وطالبت المواطنين بعدم السفر من وإلى فلسطين، وعلى كل فلسطيني موجود في الخارج ان يحجر نفسه في بيته وضرورة الالتزام بالحجر الصحي، وأخذ اجراءات الوقاية والنظافة الشخصية وتقليل الزيارات والتنقل.

كما أكدت، أن الفحوصات الطبية التي تجري للحالات المشبته بها وتكون سلبية من الممكن ان تتحول إلى ايجابية خلال فترة حضانة المرض وانتشاره في جسم الانسان.

وأفادت بأن الخطة الوطنية شملت القدس العاصمة الأبدية لفلسطين بوجود ثلاثة مراكز للفرز خارج المدينة، وآخر في مستشفى المقاصد، والعلاج يشمل ايضاً مستشفيات المقاصد، والمطلع، والفرنسي.

وبخصوص المنح القطرية والكويتية وغيرها، قالت" إن الوزارة بصدد شراء أجهزة طبية وأدوية وستكون مخصصة للمحافظات الشمالية والجنوبية على حد سواء".