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مقتل شاب وإصابتان في جريمتي إطلاق نار داخل أراضي عام 48

21 آذار / مارس 2020 10:23

الطيرة – الرأي:

قتل، مساء أمس الجمعة، الشاب محمد سلمان وأصيب قريب له بجروح خطيرة إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة الطيرة الواقعة في منطقة المثلث داخل أراضي عام 1948.

وبحسب مصدر طبي، فإنه تلقى بلاغا حول إصابة شابين (20 و25 عاما) نتيجة تعرضهما لإطلاق نار.

وفي غضون ساعات عن جريمة القتل، أصيب شاب يبلغ من العمر 19 عاما، بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في الطيرة.

وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "مئير" الإسرائيلي لتلقي العلاج.

وفي جريمة إطلاق نار منفصلة، أفاد مراسل "عرب 48"، بأن شابا يبلغ من العمر 23 عاما أصيب بجروح متفاوتة في مدينة الطيبة.

وقتل منذ مطلع العام الجاري 14 شخصًا في جرائم مختلفة وقعت في المجتمع العربي، كانت آخرها مقتل الشابة زمزم محاميد (19 عاما) من أم الفحم، أول من أمس الأربعاء.

يذكر أنه قتل في العام الماضي 93 فلسطينيا بينهم 11 امرأة داخل أراضي عام 1948، علما بأنه قتل 76 في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقتل 72 بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة عام 2017.

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