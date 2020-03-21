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بسبب كورونا

"إسرائيل" ستفرج عن مئات السجناء وتتجاهل الأسرى الفلسطينيين

21 آذار / مارس 2020 10:55

قالت القناة 12 العبرية إن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يعمل من أجل الإفراج عن 500 سجين جنائي إسرائيلي، من أجل تخفيف الاكتظاظ في السجون، وخوفاً من إصابتهم بفيروس "كورونا" والذي ينتشر بشكل كبير في "إسرائيل".

ورغم مطالبة الفلسطينيين لحكومة نتنياهو بضرورة الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والنساء تجنبا لعدم إصابتهم بفيروس كورونا، إلا أن هذا الطلب قوبل برفض السلطات الإسرائيلية.

 وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إن هذه الخطوة اتخذت من أجل صحة وسلامة السجناء وموظفي مصلحة السجون.

وتم عزل 4 أسرى يوم الخميس الماضي في معتقل ”الجلمة“، بعد حالة من الشكوك حولهم بإصابتهم بـ"كورونا"، حيث تم إجراء فحوصات لهم وبانتظار النتيجة.

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