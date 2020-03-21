غداً .. الإعلان عن تدابير وإجراءات مشددة لمنع تفشي "كورونا" بالضفة

رام الله – الرأي:

قالت الحكومة في رام الله إنه اعتباراً من يوم غد الأحد سيعلن عن تدابير واجراءات احترازية مشددة لمنع تفشي فيروس "كورونا"، وتقليص مساحة انتشاره.

وأكدت اليوم السبت، أنها لن تتردد في اتخاذ إجراءات من شأنها أن تكون ضرورية واستباقية لمنع تفشيه، ولحماية شعبنا من هذه الجائحة التي تجتاح العالم.

وذكرت أنه تم تسجيل 4 إصابات بفيروس "كورونا"، 3 في محافظة رام الله لطالبين وطالبة قادمين من بريطانيا، وهم من أراضي الـ48 ويسكنون في رام الله، وتم نقلهم لمستشفى "هوغو تشافيز" بترمسعيا، فيما الحالة الرابعة لطبيب يعمل في "هداسا" وهو من الخليل، حيث تم ابلاغنا أن النتيجة التي صدرت عن الفحص ايجابية (أي مصاب بالمرض)، وسيتم اتخاذ الاجراءات لوضعه قيد الحجر الصحي.

ولفت أنه بالإصابات الـ4 يرتفع العدد الى 52، منهم 17 حالة تعافت في بيت لحم، وتم إخراجهم الى الحجر المنزلي لـمدة 14 يوما أخرى للاطمئنان عليهم، ومن بين أوائل الذين خرجوا الرضيعة ميلا التي تشافت.

وأشارت الى العينات الـ46 التي تم أخذها في قراوة بني حسان، تبين أنها غير مصابة، فيما بقي 37 عينة قيد الفحص، لافتة الى أن مجمل العينات التي أخذت منذ بداية ظهور الوباء 3945 عينة، منها 3908 أعلن عن نتيجتها.

وحول موضوع الأسرى، قالت "هناك تضارب في الأنباء حول حقيقة ما يجري في المعتقلات، والشواهد المرئية التي تنقل من الأسرى في الزنازين تشي بإجراءات تشبه إجراءات الحجر الصحي، من خلال عمليات العزل للمعتقلين في غرفة أو غرفتين، وتواجد شخصين أو أكثر في الغرفة، وهذه الاجراءات للسجانين غير الاعتيادية في التعامل مع الأسرى، تشي بأن ثمة شيئا ما يجري هناك، وحتى الآن لم نتأكد إذا ما كان إصابات أم لا".

وطالبت منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر بتزويدنا بتقارير رسمية حول حقيقة ما يجري داخل المعتقلات، مؤكدة أنه حتى تصل التقارير سنظل نعتبر الأسرى في حالة خطر، ونحمل اسرائيل المسؤولية عن أي انتكاسة على أي منهم.