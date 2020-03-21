الدفاع المدني ينشر إرشادات مهمة للوقاية من خطر الحرائق

غزة-الرأي

نشرت المديرية العامة للدفاع المدني إرشادات مهمة للوقاية من خطر الحرائق، نظراً لتكرار حوادث الحرائق في بعض مناطق قطاع غزة في الأيام الماضية.

وأهابت بالمواطنين ضرورة اتباع الإرشادات والتوجيهات الصادرة عن مديرية الدفاع المدني لتجنب الحرائق.

وطالبت باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من الأخطار داخل المنازل، والمحال التجارية خاصة التي تستخدم خطوط ثنائية مثل المولدات الكهربائية.

ونوهت إلى أن إغفال خطر تمديدات المولدات يساعد في وجود شحنات كهربائية غير منتظمة، الأمر الذي أحدث حرائق كبيرة في عدد من المنشآت التجارية والمنازل.

وحذرت مديرية الدفاع المدني من ترك شواحن الجوالات موصلة في التيار الكهربائي أثناء النوم أو عند الخروج من المنزل، كما حذرت من خطر التحميل الكهربائي الزائد.

ودعت المواطنين إلى التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية داخل المنازل، ومراعاة وجود طابلون الكهرباء في مكان آمن وبعيداً عن مياه الأمطار، و ضرورة مراقبة الأطفال وعدم تركهم يعبثون في مصادر النيران وعدم ترك وسائل التدفئة موصلة بالتيار الكهربائي أثناء النوم.

ودعت المواطنن إلى عدم ترك الأسلاك الكهربائية معرية، وابعادها عن مكان هطول الأمطار ، والمبادرة بالاتصال بالرقم المجاني للدفاع المدني (102) عند حدوث أي طارئ، متمنية لأبناء شعبنا السلامة الدائمة.